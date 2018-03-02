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Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг

02 марта 2018 14:37
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Новости Беларуси. Жертв Холокоста вспоминали 2 марта в Минске. Памятный митинг у Мемориального комплекса «Яма» начался с минуты молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг -1

76 лет назад на этом месте немецкие оккупанты провели самую жестокую карательную операцию. Фашисты уничтожили 5 тысяч евреев. Включая две сотни сирот из детского дома.

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг -3

Событие, которое произошло в этот день в 1942 году вошло в историю под названием «Бойня 2 марта». Теперь на этом месте – мемориальный комплекс. Долгое время он был единственным в Советском Союзе памятником жертвам Холокоста.

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг -5

Фрида Рейзман, бывшая узница Минского гетто:
В 1941 году мне было 6 лет, и я все помню подробно. Я настолько боялась смерти. Как только слышу гул машины, я первая бежала, никого не ждала, я так хотела жить и так боялась смерти.

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг -7

Дэвид Харрис, директор Американского еврейского комитета (США):
Молодежь и Беларуси, и Америки должна помнить о тех временах. Моя семья жила в Бобруйске, и если бы она не успела мигрировать до войны, возможно, мы бы тоже стали жертвами Минского гетто.

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг -9

Почтить память жертв Холокоста приехали руководители международных еврейских организаций и представители дипкорпуса. Собрал митинг и свидетелей того страшного времени – бывших узников гетто и ветеранов войны.

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг -11

Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг -13

# общество # Фотофакт # Фашизм # Фрида Рейзман # Дэвид Харрис

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