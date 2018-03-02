Жертв Холокоста вспоминают в Минске 2 марта: у мемориального комплекса «Яма» прошёл памятный митинг

Новости Беларуси. Жертв Холокоста вспоминали 2 марта в Минске. Памятный митинг у Мемориального комплекса «Яма» начался с минуты молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

76 лет назад на этом месте немецкие оккупанты провели самую жестокую карательную операцию. Фашисты уничтожили 5 тысяч евреев. Включая две сотни сирот из детского дома.

Событие, которое произошло в этот день в 1942 году вошло в историю под названием «Бойня 2 марта». Теперь на этом месте – мемориальный комплекс. Долгое время он был единственным в Советском Союзе памятником жертвам Холокоста.

Фрида Рейзман, бывшая узница Минского гетто:

В 1941 году мне было 6 лет, и я все помню подробно. Я настолько боялась смерти. Как только слышу гул машины, я первая бежала, никого не ждала, я так хотела жить и так боялась смерти.

Дэвид Харрис, директор Американского еврейского комитета (США):

Молодежь и Беларуси, и Америки должна помнить о тех временах. Моя семья жила в Бобруйске, и если бы она не успела мигрировать до войны, возможно, мы бы тоже стали жертвами Минского гетто.