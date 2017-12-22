Латвийское общество против нацизма просит наложить вето на закон, уравнивающий в правах советских и нацистских ветеранов

Новости Латвии. Латвийское общество против нацизма просит президента Латвии наложить вето на принятый сеймом закон, который уравнял в правах советских и нацистских ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с документом, статус участника Второй мировой присваивается тем, кто воевал как против фашистской Германии, так и против Советского Союза. В частности, речь о латышском легионе Ваффен-СС. Ежегодно 16 марта они со сторонниками устраивают шествия в Риге. Мероприятие вызывает недовольство и критику антифашистских организаций во всем мире.