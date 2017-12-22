Прямой эфир

Латвийское общество против нацизма просит наложить вето на закон, уравнивающий в правах советских и нацистских ветеранов

22 декабря 2017 08:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Латвии. Латвийское общество против нацизма просит президента Латвии наложить вето на принятый сеймом закон, который уравнял в правах советских и нацистских ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийское общество против нацизма просит наложить вето на закон, уравнивающий в правах советских и нацистских ветеранов-1

В соответствии с документом, статус участника Второй мировой присваивается тем, кто воевал как против фашистской Германии, так и против Советского Союза. В частности, речь о латышском легионе Ваффен-СС. Ежегодно 16 марта они со сторонниками устраивают шествия в Риге. Мероприятие вызывает недовольство и критику антифашистских организаций во всем мире.

# Фотофакт # Фашизм

Другие новости рубрики

Все новости
Генассамблея ООН против признания Иерусалима столицей Израиля: подробности голосования
22 декабря 2017 08:34

Генассамблея ООН против признания Иерусалима столицей Израиля: подробности голосования

На досрочных парламентских выборах в Каталонии зафиксирована рекордная явка – почти 82 %
22 декабря 2017 08:20

На досрочных парламентских выборах в Каталонии зафиксирована рекордная явка – почти 82 %

На скамье подсудимых – 28-летний электрик: в Германии рассматривают дело о взрыве у автобуса «Боруссии»
22 декабря 2017 07:10

На скамье подсудимых – 28-летний электрик: в Германии рассматривают дело о взрыве у автобуса «Боруссии»