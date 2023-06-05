Белорусы чтут память Евфросинии Полоцкой

Новости Беларуси. День памяти Евфросинии Полоцкой – главной белорусской святой и просветительницы. Белорусы глубоко почитают ее и считают своей небесной заступницей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. День памяти Евфросинии Полоцкой – главной белорусской святой и просветительницы. Белорусы глубоко почитают ее и считают своей небесной заступницей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В память о святой и ее славных делах 5 июня верующие идут крестным ходом от Софийского собора, где начались духовный путь и дела просветительские, до обители, где теперь мощи преподобной.
Многолюдное шествие с хоругвями, иконами и цветами – традиция, корнями уходящая вглубь веков, а сегодня утром в Спасо-Евфросиниевском монастыре – божественная литургия. Возглавит праздничное богослужение митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.