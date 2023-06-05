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Паломники прошлись крестным ходом по улицам Полоцка

05 июня 2023 12:00
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Новости Беларуси. Христианский мир сегодня, 5 июня, празднует День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Небесную заступницу земли белорусской одинаково чтят как православные, так и католики. Мероприятия, посвященные 850-летию преставления святой начались еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паломники прошлись крестным ходом по улицам Полоцка-1

А сегодня с самого утра молитвы звучали в Софийском соборе. После паломники отправились крестным ходом по улицам древнего Полоцка. По традиции на святую землю приезжают тысячи верующих, чтобы разделить радость праздничного дня. Среди них не только белорусы, но и зарубежные гости. В Спасо-Евфросиниевском монастыре паломники торжественно встретили крест Евфросинии. Здесь же в обители прошла литургия, которую возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Паломники прошлись крестным ходом по улицам Полоцка-4

Память преподобной нужно почтить, особенно семьей. Это очень важно, чтобы дети росли в правильном понимании того, что на нашей земле есть такие заступницы. Помимо всего прочего, преподобная внесла огромный вклад в развитие, образование. Поэтому очень важно, чтобы дети не просто знали, кто такая Евфросиния Полоцкая, а именно прочувствовали это, побывали в таком благодатном месте.

Паломники прошлись крестным ходом по улицам Полоцка-7

Праздник, конечно, святой. И она всем помогает. Я приезжаю на этот праздник уже около 10 лет. Прошу только здоровья за всех своих.

Паломники прошлись крестным ходом по улицам Полоцка-10

Преподобная Евфросиния Полоцкая – первая белорусская женщина, причисленная к лику святых. Ее жизнь – яркое свидетельство глубокой веры и образец деятельного созидания. Преподобную многие чтят как просветительницу. По инициативе святой в Полоцке были возведены Спасо-Преображенская церковь, мужской и женский монастыри.

# Религия # общество # Евфросиния Полоцкая # Митрополит Вениамин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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