Паломники прошлись крестным ходом по улицам Полоцка

Новости Беларуси. Христианский мир сегодня, 5 июня, празднует День памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Небесную заступницу земли белорусской одинаково чтят как православные, так и католики. Мероприятия, посвященные 850-летию преставления святой начались еще накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А сегодня с самого утра молитвы звучали в Софийском соборе. После паломники отправились крестным ходом по улицам древнего Полоцка. По традиции на святую землю приезжают тысячи верующих, чтобы разделить радость праздничного дня. Среди них не только белорусы, но и зарубежные гости. В Спасо-Евфросиниевском монастыре паломники торжественно встретили крест Евфросинии. Здесь же в обители прошла литургия, которую возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Память преподобной нужно почтить, особенно семьей. Это очень важно, чтобы дети росли в правильном понимании того, что на нашей земле есть такие заступницы. Помимо всего прочего, преподобная внесла огромный вклад в развитие, образование. Поэтому очень важно, чтобы дети не просто знали, кто такая Евфросиния Полоцкая, а именно прочувствовали это, побывали в таком благодатном месте.

Праздник, конечно, святой. И она всем помогает. Я приезжаю на этот праздник уже около 10 лет. Прошу только здоровья за всех своих.