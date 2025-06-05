Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке

Событие, которое в эти дни притягивает к Беларуси внимание всего православного мира. В Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре проходят торжества, приуроченные к 900-летию основания обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Духовный центр вот уже много веков становится местом притяжения всех верующих. Только за 2024 год святую обитель посетило 45 тысяч паломников. Ее история неразрывно связана с житием преподобной Евфросинии Полоцкой. Со знаковым юбилеем соотечественников поздравил Президент. О том, как проходит празднование в намоленном веками месте – духовной, историко-культурной жемчужине всего православного мира – расскажет Влада Родовская.

Спасо-Евфросиниевский женский монастырь основала совсем юная монахиня княжеского рода Евфросиния в 1125 году. Сегодня игуменья почитается как небесная заступница Беларуси.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории НАН Беларуси:

Полоцк был центром культуры. Здесь была основана первая на территории Беларуси православная епархия. Здесь были основаны первые скиты. Но, конечно, развитие культуры и культурной деятельности в Полоцком княжестве связывают с деятельностью Евфросинии Полоцкой. Главная ценность храма – уникальные фрески, в которых заложена глубина духовного послания, оставленного преподобной. Увидеть сюжеты росписи удалось благодаря масштабной реконструкции, которую проводили на территории обители в течение четверти века.

Игумения Евдокия, настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:

Преподобная оставила храм с уникальнейшими фресками. В этом храме она изобразила, можно сказать, смысл жизни на земле. Чтобы каждый человек знал, что после этой жизни – вечность. Сегодня Спасо-Евфросиниевский монастырь является центром притяжения верующих не только Беларуси, но и всего мира. В святыне хранятся уникальные иконы, серебряная рака: бесценные реликвии. Например, вериги преподобной.

Влада Родовская, корреспондент:

7-килограммовые вериги положены в дубовую резную раку, в которой ранее находились мощи преподобной Евфросинии. Считается, что если приложиться к ним и молиться, то можно обрести исцеление душевных и телесных недугов. 900-летие монастыря – важное историческое событие для всех верующих. Именно к этой знаковой дате приурочен визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший Владыка возглавил богослужение в сослужении Патриаршего экзарха Вениамина. Празднества в Полоцке начались с утренней Божественной литургии в Софийском соборе.