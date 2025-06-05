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Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке

05 июня 2025 17:48
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Событие, которое в эти дни притягивает к Беларуси внимание всего православного мира. В Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре проходят торжества, приуроченные к 900-летию основания обители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке-2

Духовный центр вот уже много веков становится местом притяжения всех верующих. Только за 2024 год святую обитель посетило 45 тысяч паломников. Ее история неразрывно связана с житием преподобной Евфросинии Полоцкой.

Со знаковым юбилеем соотечественников поздравил Президент.

О том, как проходит празднование в намоленном веками месте – духовной, историко-культурной жемчужине всего православного мира – расскажет Влада Родовская.

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке-4

Спасо-Евфросиниевский женский монастырь основала совсем юная монахиня княжеского рода Евфросиния в 1125 году. Сегодня игуменья почитается как небесная заступница Беларуси.

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке-6

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории НАН Беларуси:
Полоцк был центром культуры. Здесь была основана первая на территории Беларуси православная епархия. Здесь были основаны первые скиты. Но, конечно, развитие культуры и культурной деятельности в Полоцком княжестве связывают с деятельностью Евфросинии Полоцкой.

Главная ценность храма – уникальные фрески, в которых заложена глубина духовного послания, оставленного преподобной. Увидеть сюжеты росписи удалось благодаря масштабной реконструкции, которую проводили на территории обители в течение четверти века.

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке-8

Игумения Евдокия, настоятельница Спасо-Евфросиниевского женского монастыря:
Преподобная оставила храм с уникальнейшими фресками. В этом храме она изобразила, можно сказать, смысл жизни на земле. Чтобы каждый человек знал, что после этой жизни – вечность.

Сегодня Спасо-Евфросиниевский монастырь является центром притяжения верующих не только Беларуси, но и всего мира. В святыне хранятся уникальные иконы, серебряная рака: бесценные реликвии. Например, вериги преподобной.

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке-10

Влада Родовская, корреспондент:
7-килограммовые вериги положены в дубовую резную раку, в которой ранее находились мощи преподобной Евфросинии. Считается, что если приложиться к ним и молиться, то можно обрести исцеление душевных и телесных недугов.

900-летие монастыря – важное историческое событие для всех верующих. Именно к этой знаковой дате приурочен визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Святейший Владыка возглавил богослужение в сослужении Патриаршего экзарха Вениамина.

Празднества в Полоцке начались с утренней Божественной литургии в Софийском соборе.

Важное событие для всех верующих! Торжества к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря проходят в Полоцке-12

После божественной литургии – традиционный Крестный ход. Верующие направились от Софийского собора к Спасо-Евфросиниевскому монастырю. Каждый шаг по тропам, по которым когда-то шла сама Евфросиния, с мыслями о нашем прошлом, о святых предках и о вере сейчас.

900-летие Спасо-Евфросиниевского женского монастыря – верующие поделились эмоциями.

Атмосфера праздника на полоцкой земле продлится по 15 июня. Здесь стартует международный православный фестиваль «Радость». Большая выставка-ярмарка, насыщенная культурная и духовная программа. Тут дарят тепло души каждому, кто в этом нуждается.

Подробности в видео.

# Религия # Евфросиния Полоцкая # Влада Родовская # Игумения Евдокия # Сергей Третьяк

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