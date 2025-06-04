В Полоцке идёт подготовка к 900-й годовщине основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря
Завтра, 5 июня, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ждут в Полоцке. В самом древнем городе Беларуси уже сейчас царит особая атмосфера. Завершаются последние приготовления к празднованию 900-летия основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он основан преподобной Евфросинией Полоцкой, о святой силе которой знает весь мир: она первая белорусская женщина, причисленная к лику святых. Ее мощи упокоены здесь же. К великому празднованию – предшествовало множество мероприятий – тематические спектакли, научно-практическая конференция и служения. Полоцкая земля стала центром притяжения паломников со всей страны.
Эти три дня, они проходят как бы очень быстро. Ты каждый день идешь, вроде бы и так сложно, и все, и уже молишься, что поскорее бы пришли. А вот так приходишь, и хочется вернуться в этот первый день и начать проходить это все сразу.
Это все так торжественно. Мы сегодня были в храме, преклонялись, ждешь, конечно, этого момента. Ну, конечно же, ждем Патриарха, ждем его слова, ждем его проповеди.
Храм уже украшен белыми цветами в честь большого праздника. Помогают наводить порядок на территории прихожане, школьники и студенты.
Янина Разумейко, студентка Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Я приехала сюда впервые. Когда нам написали, что нужна помощь, я с радостью решила, что я сюда поеду, я помогу. Мы успели убраться на территории.
Эмма Судоргина, студентка Витебского государственного университета имени П.М. Машерова:
Нас попросил помочь ректор, и я с радостью согласилась, потому что для меня это место силы, успокоения, и я себя чувствую здесь комфортно.
Основные празднества начнутся завтра с Божественной литургии в Софийском соборе и традиционного крестного хода по улицам древнего города.