В Полоцке идёт подготовка к 900-й годовщине основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря

Завтра, 5 июня, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла ждут в Полоцке. В самом древнем городе Беларуси уже сейчас царит особая атмосфера. Завершаются последние приготовления к празднованию 900-летия основания Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он основан преподобной Евфросинией Полоцкой, о святой силе которой знает весь мир: она первая белорусская женщина, причисленная к лику святых. Ее мощи упокоены здесь же. К великому празднованию – предшествовало множество мероприятий – тематические спектакли, научно-практическая конференция и служения. Полоцкая земля стала центром притяжения паломников со всей страны.

Эти три дня, они проходят как бы очень быстро. Ты каждый день идешь, вроде бы и так сложно, и все, и уже молишься, что поскорее бы пришли. А вот так приходишь, и хочется вернуться в этот первый день и начать проходить это все сразу.

Это все так торжественно. Мы сегодня были в храме, преклонялись, ждешь, конечно, этого момента. Ну, конечно же, ждем Патриарха, ждем его слова, ждем его проповеди.

Храм уже украшен белыми цветами в честь большого праздника. Помогают наводить порядок на территории прихожане, школьники и студенты.