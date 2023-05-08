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В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой

08 мая 2023 14:03
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Новости Беларуси. «Советская военная форма и знаки различия». Тематическая экспозиция сегодня, 8 мая, открылась в Музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой -1

В ее основе предметы, собранные гродненским коллекционером. Станислав Усков более 15 лет увлечен всем, что связано с униформой родом из Советского Союза. Благодаря ему можно увидеть редкие предметы одежды, довоенные петлицы, погоны разных родов войск, фуражки и мундиры. 

В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой -4

Екатерина Котловская, заведующая отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: 
У нас работает не только основная экспозиция, не только открываются новые экспозиции в канун праздника, но и представлена у нас фотозона. То есть посетитель не просто ходит по экспозиции, но еще может вжиться в роль того самого солдата Победы, перевоплотиться в военную форму, сделать памятные снимки. 

В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой -7

Уже завтра экспозицию можно посетить бесплатно. 9 Мая все государственные музеи страны будут работать на безвозмездной основе. 

# Музеи Минска # общество # Екатерина Котловская # Фотофакт

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