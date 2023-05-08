В Музее Великой Отечественной войны открылась экспозиция с советской военной формой

В ее основе предметы, собранные гродненским коллекционером. Станислав Усков более 15 лет увлечен всем, что связано с униформой родом из Советского Союза. Благодаря ему можно увидеть редкие предметы одежды, довоенные петлицы, погоны разных родов войск, фуражки и мундиры.

Екатерина Котловская, заведующая отделом Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

У нас работает не только основная экспозиция, не только открываются новые экспозиции в канун праздника, но и представлена у нас фотозона. То есть посетитель не просто ходит по экспозиции, но еще может вжиться в роль того самого солдата Победы, перевоплотиться в военную форму, сделать памятные снимки.