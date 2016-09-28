Новости по тегу #Двери

Анатолий Иванович на накопленные с пенсии деньги решил заказать новую железную дверь. За этим и зашел в офис с яркой вывеской «ДВЕРИ».
Минчанка Алла Астрейко решила поменять в своей квартире двери. Когда их привезли, мастер отказался их устанавливать из-за обнаруженных дефектов.
82-летняя Эмма Васильевна заказала установку входных металлических дверей в квартиру. Результат хозяйку просто ошеломил: двери поставили задом наперед!
Семья Захаровых заключила договор с фирмой «МеталлСтройСити» на изготовление и монтаж металлических ворот. Однако по истечении двух месяцев фирма установила только два столба. Связаться с директором оказалось невозможным — все телефоны оказались отключенными.
Минчанка Светлана Наумова заказала у индивидуального предпринимателя пять дверей, получив шестую, как и было обещано, в подарок. Однако одну дверь покупательница забраковала. Предприниматель отказывается заменить эту дверь.
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