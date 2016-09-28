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Новости по тегу #Двери

От проекта до объекта: Двери «Стальная линия»
28 сентября 2016 11:03

От проекта до объекта: Двери «Стальная линия»

Минчанин неправильно понял правила рассрочки и зря взял в кредит Br15 млн
06 августа 2015 08:30

Минчанин неправильно понял правила рассрочки и зря взял в кредит Br15 млн

08 октября 2011 12:44

Фирма «Двери» обманывает своих клиентов и не признает ошибки в работе своих мастеров

06 июня 2011 13:25

Что делать, если в новой двери обнаружены сколы и отслоившаяся эмаль, а акт приема подписан?

08 мая 2011 14:00

Минчанке установили входную дверь задом наперед!

08 мая 2011 13:07

Осторожно: «МеталлСтройСити»! Залог берут, а двери не устанавливают!

13 января 2011 15:28

Что делать, если в заказанной двери — брак, а ИП отказывается ее заменить?