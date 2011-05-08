Осторожно: «МеталлСтройСити»! Залог берут, а двери не устанавливают!

Семья Захаровых заключила договор с фирмой «МеталлСтройСити» на изготовление и монтаж металлических ворот. Однако по истечении двух месяцев фирма установила только два столба. Связаться с директором оказалось невозможным — все телефоны оказались отключенными. В договоре была отражена установка откатных ворот в течение 20 дней. Мы оплатили 70% предоплаты.

$1250 наличными Валерий отдал некому Гинтарасу Канцерису, который представился руководителем организации. С момента заключения договора прошло почти два месяца, а исполнитель соизволил установить только два столба.

Валерий Захаров:

Звонили мы ему на офис. Звонили генеральному, работникам. Телефон вообще не отвечает, один был отключен.

Сайт фирмы «МеталлСтройСити» функционирует, только все указанные на нем телефоны молчат.

Мы приехали по юридическому адресу фирмы «МеталлСтройСити». Оказалось, что никакого офиса здесь нет. Обычнаяквартира в жилом доме. Двери нам никто не открыл. В этом нет ничего удивительного, ведь согласно действующему законодательству, частное унитарное предприятие может быть зарегистрировано по месту прописки учредителя. Похоже, офис у организации вообще отсутствует.

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Потребитель, которому не передается предварительно оплаченный товар, вправе отказаться от договора, потребовать возврата уплаченной суммы либо передачи предварительно оплаченного товара в установленный потребителем срок. Для этого необходимо обратиться с письменной претензией в адрес данной организации.

Скорее всего, семье Захаровых придется взыскивать свои деньги через суд. Валерий уже написал заявление в милицию и надеется, что правоохранительные органы проведут необходимую проверку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Захаров:

Мы обратились в передачу «Добро пожаловаться» с одной лишь целью, чтобы другие люди, как и мы, не попались в такую ситуацию.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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