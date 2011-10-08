Фирма «Двери» обманывает своих клиентов и не признает ошибки в работе своих мастеров

Анатолий Иванович на накопленные с пенсии деньги решил заказать новую железную дверь. За этим и зашел в офис с яркой вывеской «ДВЕРИ».

Шатаев Анатолий:

Я давно хотел заменить входную дверь, потому что зимой она высыхает, летом разбухает. Я ее то подстругиваю рубанком, то набиваю войлок.

6 или 7 сентября пришли двое молодых людей, поставили эту дверь, выломали старую. Я спросил какой-нибудь документ за то, что они взяли деньги. Они ответили: «а это в офисе».

Вот так вот легко на честном слове дедушка отпустил рабочих, не получив никакого чека. О чем уже и сам сожалеет. Потому что вскоре у двери обнаружились дефекты.

Шатаев Анатолий:

Внизу они выломали порядка тридцати миллиметров, так что палец выходит наружу.

Нерабочим оказался и внутренний замок. Погоревав, дедушка отправился в офис, чтобы ему устранили все дефекты. А заодно, как и было обещано мастерами, выдали документ, подтверждающий покупку дверей. В итоге чтобы отвязаться от навязчивого старика, работник офиса выдал ему листок бумаги, на котором указал свои имя, фамилию и дату заказа. Дальше дедушку отослали подальше - в главный офис уже за официальными документами.

Шатаев Анатолий:

Там сидела дама за компьютером, посмотрела и говорит: «А у нас ваш заказ не поступал. Возможно, вам дверь кто-то посторонний поставил. У нас конкуренты есть».

Съемочная группа программы «Добро пожаловаться» взялась пройти по пути Анатолия Ивановича. Сначала заехали в офис на Волгоградской, где по утверждению дедушки он заказывал двери. Но работник от нас сбежал, хлопнув дверью, со словами «Я не буду ничего объяснять. Обратитесь на Пушкина».

Мы решили подъехать на главный офис фирмы. Но он по странному стечению обстоятельств по техническим причинам работал именно в тот день всего лишь до 16 часов. Далее корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» решила позвонить по телефонам, указанным в объявлении. По словам работника фирмы, они на рынке почти 6 лет.

Представитель фирмы «ДВЕРИ»:

У нас нет этого заказа. Консультировал его наш консультант. Либо ранее заключается договор, либо по приезду заключается договор. Перед тем как установить, заключается договор. Ну, никак он не заключается после установки двери.

Только после обращения в налоговую инспекцию выяснилось, что фирма работает не шесть лет, а 6 месяцев. И добиться правды от них пока не удалось. Налоговый инспектор так и не смог достучаться в закрытые двери. К тому же на вывеске не обнаружилось никаких фирменных опознавательных знаков.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Одна из немногих возможностей, которая есть у гражданина - это обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением, чтобы была проведена проверка в данной фирме, юридическом лице работает ли работник, который принимал заказ. Возможно, удастся получить какую либо информацию. Проводилась ли работа, либо нет.

К сожалению, на потребительском рынке Беларуси все-таки встречаются нечистые на руки фирмы, которые работают по так называемой черной кассе. И не важно, чем они занимаются: дверями, окнами, мебелью. Суть в том, что они берут деньги, а доказать без документов вы потом уже ничего не сможете. Так что если вам отказываются выдавать чек, берите, хотя бы расписку.

Телефоны горячей линии телеканала «Столичное телевидение»: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.