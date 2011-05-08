Минчанке установили входную дверь задом наперед!

82-летняя Эмма Васильевна заказала установку входных металлических дверей в квартиру. Результат хозяйку просто ошеломил: двери поставили задом наперед!

Эмма Мелько:

Я с пенсии собирала деньги на двери. У меня были уже старые плохие двери.

Наконец бабушка Эмма нашла фирму, которая готова была поставить вожделенные двери примерно за 800 тысяч рублей. В назначенный час приехали рабочие и поставили дверь в проем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Эмма Мелько:

Двери перевернули задом наперед. Все соседи возмущаются. Никто не сказал, что двери поставили правильно.

Бабушка стала звонить на фирму. Но по телефону, указанному в гарантии, никто не отвечал. Тогда помогла соседка пенсионерки. Она нашла на рынке точку, где заказывались двери. Она же и позвонила к нам на горячую линию.

Софья Гуштын, соседка:

Фирма не заключила договор, не отдала чек за деньги, которые бабушка уплатила. А еще, самое страшное, поставили задом наперед дверь. Все соседи смеются, говорят: «Эмма Васильевна, что ты за гроб себе там поставила?»

В общем, учитывая реакцию соседей и собственное недовольство, решено было дверь поменять.

Софья Степановна:

Как-то договорились, что фирма «Форпост» решит всё мирным путем. Директор пообещал, что приедут специалисты, вырвут старую дверь. Сказал, чтобы постарались в этот же день поставить новую дверь. Мы всё оплатим, все расходы понесем. Мы постарались заказать самую дешевую металлическую дверь.

Рабочие собирались снять и увезти свою дверь. Но тут приехала наша съемочная группа…

Софья Степановна:

Когда работники, которые должны были вынимать двери, увидели корреспондентов телевидения, стремглав убежали с 5-го этажа. Это говорит о том, что фирма несерьезная, обидели бабушку и бояться наказания.

Эмма Мелько:

Они не хотят выплачивать нам. Мы уже заказали новые двери, а мне нечем платить. У меня пенсия небольшая. Я думала, что они заплатят, так они вообще убежали.

Мы позвонили директору фирмы. Он сказал, что двери установлены хорошо. Только двери сняли, а деньги не вернули. А новая фирма привезла и установила новые двери. Может, бабушка поспешила с заказом новых дверей? Помочь нам разобраться в этой запутанной ситуации мы попросили юриста.

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителей»:

В соответствии со ст. 20 закона «О защите прав потребителей», в случае продажи товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать расторжения договора и возврата денег, уплаченных за некачественный товар.

Но не все так просто. Нужно еще доказать, что дверь неправильная:

Сергей Федорец:

В данной ситуации потребителю необходимо доказать, является ли проданный товар, то есть дверь, некачественным, соответствует ли она требованиям действующих в Республике Беларуси ГОСТов.

Что касается претензий относительно качества первой установленной двери, то в данной ситуации доказать, качественно установлена дверь или нет, не предоставляется возможным, так как дверь демонтирована и находится не в проеме.

Когда материал был практически готов к эфиру в программе «Добро пожаловаться», Эмма Васильевна позвонила и сообщила радостную весть: дверь у нее все-таки забрали, а деньги вернули. С чем мы ее и поздравляем!

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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