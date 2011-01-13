Что делать, если в заказанной двери — брак, а ИП отказывается ее заменить?

Минчанка Светлана Наумова заказала у индивидуального предпринимателя пять дверей, получив шестую, как и было обещано, в подарок. Однако одну дверь покупательница забраковала. Предприниматель отказывается заменить эту дверь.

Светлана Наумова:

Заказали двери в фирме «Мастерофф». В метро прочитали объявление: «5-я дверь в подарок». Нас оно и привлекло. Мы заказали шесть дверей.

Долгожданный заказ, хоть и с опозданием на месяц, был доставлен в квартиру Светланы в конце сентября. Вот только одну дверь хозяйка забраковала и потребовала заменить.

Светлана Наумова:

И вот до сих пор ее везут. Ни разу нам не позвонили, хотя каждый раз обещают, что мы разберемся и позвоним. Если я сама звоню, сначала говорили, что привезем, а сейчас — что ее уже кому-то, наверное, отвезли.

Спустя три месяца обещаний Светлана написала заявление в милицию. Участковому директор фирмы пояснил все очень просто — дверь заказчице они уже привезли.

В поисках пропавшей двери наша съемочная группа решила отправится в офис фирмы «Мастерофф». Вот только завидев объектив видеокамеры, менеджер попросил нас подождать с минутку в коридоре. А дверь на всякий случай закрыл. На замок.

Трудно найти выход в ситуации, особенно если вам указывают на дверь. И вовсе не на ту долгожданную и обещанную по договору. Но главное здесь — не отчаиваться и помнить, что в стране существуют законы, в том числе и закон «О защите прав потребителей».

Сергей Федорец, юрист ОО «Защита потребителя»:

Гражданке можно посоветовать в первую обратиться с письменной претензией. Если претензия не будет удовлетворена в установленный законом срок, то потребительнице можно порекомендовать обратиться с иском в суд.

У Светланы остается только единственный выход — добиваться своего через суд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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