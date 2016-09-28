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От проекта до объекта: Двери «Стальная линия»

28 сентября 2016 11:03
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Это один из фирменных салонов компании «Стальная линия». По сути – выставочный центр, быстро развивающийся в районе Минска. Клиентов здесь встречают, как гостей, и неудивительно: порой, они проводят в магазине часы. Выбирают, сравнивают, консультируются и даже отдыхают.

Один из важных факторов, на который нужно обратить внимание, выбирая дверь, – надёжность. Двери от четвёртого класса – самые прочные по новым стандартам Беларуси. Ещё один важный момент – звукоизоляция.

На что ещё нужно обратить внимание при выборе двери – подробнее в сюжете корреспондентов телеканала СТВ.

# Двери # Фотофакт # Ольга Паукова # Ольга Ходотчук # Дмитрий Крисевич

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