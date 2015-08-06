Минчанин неправильно понял правила рассрочки и зря взял в кредит Br15 млн

Деньги в период кризиса собрать бывает трудно. А жизнь проходит. И лучше бы этой самой жизни шагать в достатке. Минчанин Дмитрий Бокунович недавно захотел заменить межкомнатные двери в квартире. На помощь потребителю, необремененному финансами, пришло так называемое суперпредложение.

Дмитрий Бокунович:

По радио услышал рекламу. Она меня заинтересовала, потому что там была рассрочка. Было сказано, что банк оплачивает полностью, а я потом банку в течение 5 месяцев выплачиваю эту сумму равными долями. Я взял в банке 15 млн. рублей.

Когда сделали заказ, я 3 млн. рублей внес аванс. Через некоторое время мне позвонили, сказали, что везут двери.

Однако радость от покупки длилась недолго. Новые двери не остались в квартире Дмитрия. Уже в момент расчета выяснилось, что суперакция, 20-процентная скидка, действует только при оплате наличными. И тут карта рассрочки одного из белорусских банков оказалась бесполезна — наличных у Дмитрия не было, двери увезли обратно на склад, а 3 млн. рублей аванса возвращать отказались.