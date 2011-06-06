Что делать, если в новой двери обнаружены сколы и отслоившаяся эмаль, а акт приема подписан?

Минчанка Алла Астрейко решила поменять в своей квартире двери. Когда их привезли, мастер отказался их устанавливать из-за обнаруженных дефектов.

Двери заказали на рынке в Малиновке по довольно сходной цене.

Алла Астрейко:

Когда дверь привезли, я подписала контракт, что отдала деньги. Она была упакована. Распаковывал ее человек, который должен был ее устанавливать. Когда он распаковал дверь, то увидел в ней дефекты и отказался ее устанавливать.

Причиной отказа в установке стали сколы и отслоившаяся эмаль. Позвонив директору фирмы, Алла Владимировна услышала следующее…

Алла Астрейко:

Вы подписали акт сверки.

А это значит, что, согласно пункта 3 договора, составленного продавцом, покупатель уже не имеет права предъявить претензии продавцу о механических повреждениях товара.

Алла Астрейко:

Я начала смотреть договор, перевернула страницу и увидела еще один документ, на котором было написано «Акт сверки». Подпись была моя на первом листе, а вторую страницу я не заметила.

Мы хотели встретиться с предпринимателем, но ни найти, ни дозвониться до него нам так и не удалось.

Действительно, доказать теперь, что сколы появились не по вине Аллы Владимировны, практически невозможно. Наверняка продавец будет твердить, что продал качественный товар. Но вот по поводу эмали можно поспорить — вздуться она могла в результате нарушения технологического процесса.

Наталья Тарасюк, адвокат юридической консультации Советского района:

Если данные повреждения могли быть обнаружены при надлежащем осмотре покупателем, и покупатель подписал акт приема-сверки, то в данной ситуации он не сможет доказать, что данные повреждения возникли по вине продавца. Покупатель в любом случае вправе обратиться с претензией. В частности, продавец обязан предоставить покупателю товар надлежащего качества.

Учитывая предыдущий опыт с продавцом, можно предполагать, что претензию Аллы он отвергнет. Тогда выход один — экспертиза. Именно она и подтвердит или опровергнет наличие брака производственного характера, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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