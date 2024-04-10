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Белорусские спортсмены приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам»

10 апреля 2024 18:09
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Белорусские спортсмены, помимо своей основной деятельности, активно участвуют в жизни страны. Уже стало доброй традицией весной высаживать лес в разных уголках Синеокой. На этот раз олимпионики поработали на территории Логойского района, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские спортсмены приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам»-1

Молодые сеянцы заняли более одного гектара. А это ни много ни мало 7,5 тысячи саженцев. Среди тех, кто создавал красоту и экологию, были как участники со стажем, так и новички. Национальная команда по пляжному футболу находится в отпуске, но несмотря на это делегировала своих представителей на участие в государственном проекте «Аднавiм лясы разам». Вадим Бокач и Юрий Петровский с особой скрупулезностью подошли к озеленению страны.

Белорусские спортсмены приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам»-4

Вадим Бокач, игрок национальной сборной Беларуси по пляжному футболу:
Нам предложили, мы с удовольствием откликнулись на такую акцию. Смотрите, столько замечательных, отличных спортсменов, мы в числе их. Мы ничего такого не достигли, чтобы стать звездами. Там ребята есть, которые и на Олимпиаде участвовали, занимали призовые места. Наша мечта, чтобы эти деревья, которые мы посадили, выросли. 

Белорусские спортсмены приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам»-7

Юрий Петровский, игрок национальной сборной Беларуси по пляжному футболу:
Все должны внести свой вклад, хотя бы минимальный. Деревья, которые мы садим, они вырастут скоро, будет красота здесь, приятно смотреть на все. Я бы здесь дня три садил деревья.

Белорусские спортсмены приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам»-10

Дмитрий Довгаленок, вице-президент НОК Беларуси:
Это сплоченность, работа командой. Виден сразу результат определенный, сколько посеяли. Конечно, хотелось бы сюда вернуться, посмотреть, сколько приросло. Надо учиться созидать, потому что это наше богатство, нашей страны. Лес нужно ценить, беречь.

Белорусские спортсмены приняли участие в акции «Аднавiм лясы разам»-13

Посаженный хвойник только через 7 лет достигнет полутораметровой высоты. А это, как считают спортсмены, почти два олимпийских цикла. Кто продолжит профессиональную карьеру, а кто завершит ее, покажет время. А пользу саженцы начнут приносить уже завтра.

# Государственная лесная политика # общество # Вадим Бокач # Юрий Петровский # Дмитрий Довгаленок

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