17 медалей у белорусов. Как проходят соревнования по тяжёлой атлетике на Играх? Репортаж из Гродно

Новости Беларуси. Ну а сейчас о главном спортивном событии. Этот день, 8 августа, оказался щедрым на награды для нашей сборной на Играх стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде всего порадовали тяжелоатлеты. Штангисты выступают в Гродно. И прямо сейчас узнаем результаты соревнований. На связь со студией выходит наш корреспондент Галина Буро, которая работает в гродненском Ледовом дворце.

Галина Буро, корреспондент:

Четвертый день соревнований по тяжелой атлетике в Гродно, и уже 17 медалей в белорусской копилке, две из них высшей пробы. Сегодня золото для нашей страны завоевал Петр Асаенок, он участник Олимпийских игр – 2016. ​«Классная атмосфера, зал полный!» Белорусский тяжелоатлет Петр Асаенок завоевал золото II Игр стран СНГ. Подробности.

А сейчас вы видите главных болельщиков Петра Асаенка – его семья. Супруга Юлия тоже занимается тяжелой атлетикой и не могла пропустить выступление мужа на II Играх стран Содружества.

Юлия Асаенок, жена Петра Асаенка:

Обычно я переживаю очень сильно, а сейчас мне как-то спокойно было. Я не волновалась, не переживала, была уверена, что у него все получится. Волнение было минимальное совсем.

Галина Буро:

Удивительно, насколько теплая атмосфера царит на соревнованиях – это отмечают все без исключения выступающие. Зал оказывает фантастическую поддержку спортсменам. Конечно, особенно поддерживают своих, но и зарубежные штангисты порой срывают овации. Болельщики приходят с плакатами. Это настоящий праздник спорта!

Я пришла поддерживать наших спортсменов. Очень надеюсь, что они завоюют золото сегодня. Верю в них и очень буду рада.

Первый раз на таких больших соревнованиях. Хотелось бы, конечно, чтобы наши ребята победили. ​Вице-президент НОК о II Играх стран СНГ: мы достойно подготовились, много очень болельщиков. Подробности.

Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Я считаю, что Беларусь подготовилась очень хорошо, на высоком уровне. Галина Буро:

За жаркой конкуренцией, которая разворачивается на помосте, в эти дни следят сотни иностранных средств массовой информации. Своими впечатлениями с нами поделились представитель Национальной телекомпании Узбекистана и заместитель министра молодежной политики и спорта этой страны.

Сурат Юсупов, оператор Национальной телекомпании Узбекистана:

Я первый раз в Беларуси, мне здесь все очень нравится. Организация отличная, трансляция.

Шахрилло Махмудов, заместитель министра молодежной политики и спорта Узбекистана:

Нам повезло на белорусском помосте. Наши ребята чувствуют себя здесь как дома, нет никакого мандража. Климат соответствует – после 40 градусов жары в Ташкенте. Мы соскучились по таким соревнованиям. Большое спасибо правительству Беларуси, большое спасибо Министерству спорта за теплый прием и организацию соревнований.