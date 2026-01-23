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Новости по тегу #Денис Ковалев

Беларусь обновила исторический рекорд по пиковой нагрузке потребления электроэнергии в период морозов
23 января 2026 20:28

Беларусь обновила исторический рекорд по пиковой нагрузке потребления электроэнергии в период морозов

18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси
09 января 2026 10:55

18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси

Последствия устраняют всей страной – выяснили, как обстоят дела в Могилёве после страшного урагана
10 июля 2025 17:36

Последствия устраняют всей страной – выяснили, как обстоят дела в Могилёве после страшного урагана

Гибель человека и масштабные разрушения – в Беларуси устраняют последствия мощного грозового фронта
10 июля 2025 13:38

Гибель человека и масштабные разрушения – в Беларуси устраняют последствия мощного грозового фронта

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын
08 сентября 2019 11:45

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын

Образцы продукции военпрома представила Беларусь на Международной выставке вооружения и техники в Индонезии
04 ноября 2016 12:57

Образцы продукции военпрома представила Беларусь на Международной выставке вооружения и техники в Индонезии

Белгидрометеоцентр: Зима в Беларуси ожидается около своих климатических значений. А что белорусам «принесли» первые похолодания?
01 декабря 2013 18:46

Белгидрометеоцентр: Зима в Беларуси ожидается около своих климатических значений. А что белорусам «принесли» первые похолодания?