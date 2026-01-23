Новости по тегу #Денис Ковалев

Более 7 тысяч мегаватт – это абсолютный максимум. И, что принципиально важно, без сбоев, аварий и экстренных отключений.
Основная сложность, с которой сталкиваются ремонтные бригады, – это затрудненный подъезд к населенным пунктам и объектам из-за снежных заносов.
С 4 часов утра в Могилевском горисполкоме работает экстренно созданный штаб. Совместные усилия энергетиков и коммунальных служб позволили восстановить движение транспорта уже к обеду.
Ураган привел к гибели человека и оставил после себя масштабные разрушения.
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