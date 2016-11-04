Образцы продукции военпрома представила Беларусь на Международной выставке вооружения и техники в Индонезии

Новости Беларуси. Белорусский колесный плавающий броневик, ракетная система «Полонез» и беспилотники на форуме в Индонезии. Наша страна представила образцы продукции военпрома на крупнейшей в регионе Международной выставке вооружения и техники.

В Дакарте на площади более 10 тысяч квадратных метров продукцию выставляют сотни компаний. На белорусском стенде новейшие разработки зенитно-ракетных комплексов, автоматизированных систем управления, макеты образцов военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Ковалев, советник-посланник посольства Республики Беларусь в Республике Индонезия:

Наш национальный павильон посетили делегации Малайзии, Лаоса, Пакистана и продолжаются встречи и переговоры наших предприятий с партнерами из стран региона.