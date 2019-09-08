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«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын

08 сентября 2019 11:45
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Новости Беларуси. День танкиста 8 сентября отмечают в Беларуси. Праздник установлен в честь героических заслуг танковых войск в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын-1

В Гродненской области, где базируются сразу две механизированные бригады, торжественную дату встретили, как и положено, по-военному. Бойцы укладывали снаряды в танк на скорость, собирали и разбирали пулеметы, переносили ящики с патронами. Было и праздничное построение на плацу, и награждение лучших военнослужащих.

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын-4

Особенно были отмечены участники 5-х Армейских международных игр, взявшие серебро в танковом биатлоне. Героем дня стал юный Арсений Коновалов, который в силу семейных обстоятельств ездил на Армейские игры вместе с отцом – механиком-водителем танка.

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын-7

Командующий войсками Западного оперативного командования подарил мальчику модель бронированной машины.

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын-10

Сергей Коновалов, механик-водитель танка 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Ждали пополнения в семье, пришлось взять его с собой, потому что не с кем было оставить. И уже когда были в России, жена сделала самый драгоценный подарок в этой жизни – доченьку родила. Это как раз за пару дней до заезда, до индивидуальной гонки было. Можно сказать, эта победа посвящена ей.

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын-13

Арсений Коновалов, житель Гродно:
– Я с папой ездил на танке.
– А кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– Танкистом.

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын-16

Денис Ковалев, и. о. командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Наши танкисты – это железный щит родины. Естественно, в него попадают наиболее подготовленные военнослужащие, которые в ходе боевой учебы вырастают в настоящих мужчин.

«Я с папой ездил на танке»: на АрМИ-2019 вместе с белорусским механиком-водителем поехал маленький сын-19

Впереди у белорусских воинов-танкистов важная боевая задача: предстоит участие в совместном с Россией учении «Щит Союза».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Коновалов # Арсений Коновалов # Денис Ковалев # Фотофакт

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