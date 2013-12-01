Белгидрометеоцентр: Зима в Беларуси ожидается около своих климатических значений. А что белорусам «принесли» первые похолодания?

Новости Беларуси. На неделе белорусы почувствовали первое дыхание зимы. Она пришла почти по расписанию со снегом, метелью, порывистым ветром и гололедицей. Добавив работы не только дорожным службам, но и медикам. В травмапунктах нынче аншлаг. Только в столице за первые сутки гололеда с травмами от падения обратились более 200 пациентов. А ДТП в эти 24 часа зафиксировано почти вдвое больше чем обычно. 400 населенных пунктов в стране встретили холода без света. Говорят, что Беларусь ждет самая холодная зима за 100 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти вдвое больше, чем обычно. Первый снег по-своему разрулил дорожные ситуации.

Конец… свету. 400 населенных пунктов остались без электроснабжения.

Белорусы «не устояли» перед непогодой. С гололедными травмами на больничные койки всего за пару дней попали сотни пациентов.

Вот так пришла зима 2013-2014. Почти в полном соответствии с календарем. Со снегом, кое-где метелью, гололедом и первыми морозами.

Звонков в журнале диспетчеров Горремавтодора зафиксировано немного. Тема для разговора была в основном скользкой.

Зима, она конечно, всегда для дорожных служб как снег на голову, но в этом году не сморозили. Впервые на дороге - свыше трехсот единиц техники. На борьбу с гололедом реагентов не жалели. За эти дни на тротуары и проезжую часть высыпали почти 2000 тонн соли и почти столько же песчано-соляной смеси. Однако успели не везде.

Первый гололед и первые травмы. Сезон переломов и вывихов открыт.

Ольга Пучкова:

Не ожидала. Шла очень осторожно. Я понимала, что гололед. И вдруг я падаю, и страшный хруст.

Ольга Львовна в списке пациентов с переломами не единственная. В травмопунктах аншлаг. Не устояла перед капризами погоды женщина в самом центре Минска. Около остановки. Нога сломана в двух местах. Нужна операция.

Ольга Пучкова:

Несколько человек поскользнулись в этом же месте.

А вот соседи по квартире Святослав и Наташа демонстративно вышли на улицу в коньках, чтобы напомнить коммунальникам: лед надо обрабатывать. С тех пор, как погода ушла в минус, дорога в их дворе превратилась в настоящий каток.

Святослав Платинов:

Решили показать всем, что ходить в нормальной обуви невозможно.

Колеса авто здесь пробуксовывают. Вместе с ними и безопасность. Вот у этого автомобилиста, например, и резина по сезону. Но на таком скользком покрытии даже шипованные покрышки не устоят.

Родион Курлович, автомобилист:

Даже если я разгонюсь, хотя бы 20 километров буду ехать и резко нажму на тормоза, все равно резко не остановлюсь.

Почему во дворах нет и следа коммунальников, отправляемся выяснить в местный ЖЭС.

Тем временем первые запасы появились на снежных свалках. Там уже складировали почти 6 тысяч кубов снега. Впрочем, к таким прогнозам в Горремавтодоре были готовы. Метеоподробности с небесной канцелярии здесь всегда актуальны.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Несколько раз в сутки диспетчерская служба «Горремавтодора» мне лично на стол кладет информацию по погоде не только на сегодня, но и на завтра, и на неделею. Также мы плотно работаем с ГАИ, с МЧС. Все у нас взаимосвязано.

Коммунальный автопарк города отремонтирован и готов к новым Хавьерам. В этом году закупили еще несколько десятков спецмашин. А вот снегоплавильной машины на вооружении столицы так не будет.

Станислав Соловей, старший инспектор управления ГАИ МВД Республики Беларусь:

В этом году, как и в предыдущие годы, состоялся так называемый День жестянщика.

Не справились с управлением, превысили скорость, не переобулись. Более четырехсот аварий за сутки. В ГАИ говорят: службу несли в усиленном режиме. Ведь по статистике каждый год в первый день зимы отмечается и так называемый День жестянщика. Повод для поздравлений, конечно, сомнительный. Но в качестве бонуса шиномонтажники и прочие работники автосервисов и магазинов запчастей работают в этот день до последнего клиента.

Евгений Песля, шиномонтажник монтировщик:

Многие переобувались заранее, но когда выпал первый снег, появилась небольшая очередь.

Многие с зимней обувью резину не тянули. Вот этими колесами торговали фактически с колес. Сейчас в тренде сезона – зимний дизель. Нефтеперерабатывающие заводы работают на всю мощность. Запасы по заправкам около полутысячи тонн. Виктор Бутько с середины октября ездит на «зиме». Говорит, в последние годы качество не подводило. Топливо класса Евро-4 и Евро-5 выдерживает до -20ºϹ.

Виктор Бутько, автомобилист:

Лет 8 назад я процеживал его через чулок, отстаивал, чтобы только верхнее взять чистое топливо, сейчас этого не надо.

Кстати, в прошлом году водитель попробовал и «Арктику». Этот вид топлива не заморозит даже -30 ºϹ. Его специально разработали. На обычной «солярке» с нашими последними зимами не всегда далеко уедешь.

Виктор Щетько, заместитель директора РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

«Арктику» стали выпускать, потому что стандартное зимнее дизельное топливо с пределом фильтруемости -20ºϹ не соответствовало тем климатическим условиям, которые существовали в прошлом году. Поэтому и было принято решение по производству этого вида топлива.

Конец света вместе с непогодой пришел в 400 населенных пунктов по всей стране. Сильный ветер и мокрый снег вызвали перебои с электроснабжением. В результате, только к вечеру 26 числа дело темное стало ясным.

Денис Ковалев, и.о. генерального директора РУП «Объединенное диспетчерское управление» ГПО «Белэнерго»:

Энергосистема оказалось полностью готова к данной ситуации, поэтому среднее время восстановления нарушений электроснабжения не превышало трех часов.

Эти места в 35 километрах от Минска. Пустующие дома, вымирающие деревни. Как будут зимовать там и есть ли кому? Известно, молодежь не задерживается, а старики не вечны. По пути встречаем кого-то из местных. Житель Матевичей, куда мы и забрели, рассказывает: в деревне остались 4 одиноких пенсионера. Едем дальше. Здесь и правда, будто время остановилось. Ни души. По дымоходам пытаемся определить жилую хату. Так мы и нашли нашу бабушку Елену. Кашеварит у русской печи.

Она уже двадцать лет вот так: сам на сам, разменяла девятый десяток. Дети приезжают на выходных, у нее их кстати, четверо. Который год зовут к себе, но из родной хаты старушка ни ногой.

Елена Атрасевич:

У меня же тут собачка, кошечка, курки. А кому я их оставлю? Внуки говорят: баба, когда ты к нам приедешь? А я говорю, что не знаю пока.

Интересуемся у бабушки. Не отрезаны ли от мира? Цивилизации? Но им, похоже, здесь многого не надо.

Елена Атрасевич:

А почему мы будем отрезаны от мира. У нас дорога всегда почищен. Все, а что нам больше нужно.

Ну а почему на зиму 4 пенсионера не идут на зиму под одну крышу, бабушка Елена нам говорит открыто.

Елена Атрасевич:

Каждый в своем угле хочет сидеть. Зачем мне чужой, если у меня свой. Объединиться, так нужно в одном доме сидеть. А с этой что будет?

С бабушкой Леной мы прощаемся. Едем в гости как раз к тем, кому порознь коротать время уже не по силам. Для Антонины подруга Надя стала настоящей надеждой. 3 года тому одинокую старушку окончательно подвело здоровье. Оказалась в доме престарелых.

Антонина Иванова:

Надя ком не стала приезжать. И говорит: ты не волнуйся, я тебя заберу к себе. А я сказала: если ты меня заберешь, то заберешь навсегда.

Надежда Гончарова:

Я одна и она одна. У меня со всеми удобствами квартира. Все же нам вдвоем лучше, веселее.

Теперь пенсионерки вместе смотрят телевизор, ухаживают за растениями и на кухне тоже хозяйничают вместе. И зимовать они будут под одной крышей. Между тем Интернет снова пугает. Мир ждет самую холодную зиму за 100 лет. Что думают наши синоптики?

Дмитрий Рябов, начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского гидрометеорологического центра:

Ежегодно в интернет-источниках появляется информация, что ожидается аномально холодная зима. В этом году за 100 лет, в прошлом – за 1000. В позапрошлом году, что такой аномально холодной зимы не было. Ссылка идет на совершенно недостоверные источники. На специалистов, которые никакого отношения к гидрометслужбе не имеют. Предварительно можно сказать с вероятностью 70%, что в этом году зима в Беларуси ожидается около своих климатических значений. Ожидается типичная белорусская зима.

А ведь каждый год пока Интернет шокирует аномальными морозами, белгидромет успокаивает: все будет как всегда.

Корреспондент:

Дмитрий, каждый год вы опровергаете те прогнозы, которые нам выдают интернет-источники. Вот ваш прогноз. Буквально цитата. «Нынешняя зима в Беларуси будет обычной. Без суровых морозов Но, как покзала практика, прошлой зимой были у нас и температурные рекорды, и отметки термометров ниже 30 градусов. Прокомментируйте, пожалуйста. .

Дмитрий Рябов:

Прогнозы имеют тот уровень, на котором находится наука. Я не могу сказать, в какой день будет какая погода. Но, в принципе, благодаря внедрению новых технологий, уже можно сказать, в какой период месяца ждать потепления или похолодания.

По прогнозам синоптиков зима не собирается сдавать свои позиции. В начале следующей недели в Беларуси сохранится пасмурная и сырая погода. Мокрый снег, местами метель, гололедица. Ветер северный. Во многих районах до 15 метров в секунду. Однако уже со вторника власть возьмет антициклон. Осадки прекратятся. За исключением северных районов, где по-прежнему то плюс, то минус. А на большей части территории — облачно с прояснениями. Температура ночью -1ºϹ -7ºϹ. Днем от -2ºϹ до +4ºϹ.