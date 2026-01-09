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18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси

09 января 2026 10:55
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В ряде регионов снежная стихия нарушила работу энергосистемы. В результате падений деревьев, налипания мокрого снега произошли обрывы линий электропередачи в населенных пунктах Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Энергетики отреагировали максимально оперативно.

18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси-2

На данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение в 11 населенных пунктах Беларуси. Задействовано 18 аварийно-восстановительных бригад и 19 единиц техники.

18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси-4

Денис Ковалев, заместитель генерального директора «Белэнерго»:
Мы заблаговременно в энергосистеме ввели режим повышенной готовности. Были мобилизованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, передвижные источники генерации. Это дизель-генераторные установки, бензогенераторы. Все бригады были оснащены необходимой спецтехникой. Это спецтехника, проходимая с учетом погодных условий.

18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси-6

Основная сложность, с которой сталкиваются ремонтные бригады, – это затрудненный подъезд к населенным пунктам и объектам из-за снежных заносов. Для ее решения налажено оперативное взаимодействие со службами дорожного и коммунального хозяйства, которые совместно с энергетиками расчищают пути для спецтехники.

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# Погода в Беларуси # Природные катаклизмы # Погода # Денис Ковалев

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