18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси
В ряде регионов снежная стихия нарушила работу энергосистемы. В результате падений деревьев, налипания мокрого снега произошли обрывы линий электропередачи в населенных пунктах Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Энергетики отреагировали максимально оперативно.
На данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение в 11 населенных пунктах Беларуси. Задействовано 18 аварийно-восстановительных бригад и 19 единиц техники.
Денис Ковалев, заместитель генерального директора «Белэнерго»:
Мы заблаговременно в энергосистеме ввели режим повышенной готовности. Были мобилизованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, передвижные источники генерации. Это дизель-генераторные установки, бензогенераторы. Все бригады были оснащены необходимой спецтехникой. Это спецтехника, проходимая с учетом погодных условий.
Основная сложность, с которой сталкиваются ремонтные бригады, – это затрудненный подъезд к населенным пунктам и объектам из-за снежных заносов. Для ее решения налажено оперативное взаимодействие со службами дорожного и коммунального хозяйства, которые совместно с энергетиками расчищают пути для спецтехники.
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