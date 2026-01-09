18 бригад и 19 единиц техники работают над восстановлением электроснабжения в Беларуси

В ряде регионов снежная стихия нарушила работу энергосистемы. В результате падений деревьев, налипания мокрого снега произошли обрывы линий электропередачи в населенных пунктах Витебской, Могилевской и Гомельской областей. Энергетики отреагировали максимально оперативно.

На данный момент специалисты восстанавливают электроснабжение в 11 населенных пунктах Беларуси. Задействовано 18 аварийно-восстановительных бригад и 19 единиц техники.

Денис Ковалев, заместитель генерального директора «Белэнерго»:

Мы заблаговременно в энергосистеме ввели режим повышенной готовности. Были мобилизованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, передвижные источники генерации. Это дизель-генераторные установки, бензогенераторы. Все бригады были оснащены необходимой спецтехникой. Это спецтехника, проходимая с учетом погодных условий.