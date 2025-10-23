«Школа Активного Гражданина» – образовательный проект прошёл в учреждениях образования Беларуси

Основы государственного устройства, значение Конституции, функции ветвей власти и роль Всебелорусского народного собрания. Это ключевые темы дискуссии в рамках проекта «Школа Активного Гражданина», который 23 октября прошел в учреждениях образования страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, заместитель министра информации пообщался с учащимися 209-й школы. Денис Езерский рассказал старшеклассникам об основных вехах строительства белорусской государственности в ХХ веке и обратил внимание на важнейшую роль традиционных ценностей для белорусского общества. Также в ходе встречи говорили про изменения и дополнения, внесенные в Конституцию по результатам республиканского референдума 2022 года, и широчайшие полномочия Всебелорусского народного собрания.

Ксения Стружко, учащаяся Средней школы № 209 имени Зои Космодемьянской:

Вопросы больше были направлены на наши интересы, молодежные интересы. И также понравились современные ответы, то есть современный подход к молодежи.

Артем Езубчик, учащийся Средней школы № 209 имени Зои Космодемьянской:

Вопрос был про то, какие школьные предметы вам пригодились для вашего карьерного роста и в личной жизни. Спикер сказал, что история Беларуси. Я с ним полностью согласен. Это, по моему мнению, очень важный урок.