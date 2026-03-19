XXXlll Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится до 22 марта

Белорусы отдают предпочтение бумажным изданиям. Об этом свидетельствует количество посетителей XXXIII Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая третий день работает на проспекте Победителей. Сегодня, 19 марта, на полях форума говорили, как продвигать издания через маркетплейсы, а также обсуждали вопрос популяризации чтения среди молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет, в том числе, об электронных и аудиокнигах. Отметим, экспозиция этого года проходит под знаком 35-летия СНГ. И для многих стран-участниц Минская выставка – своего рода мост для культурного обмена. Сегодня на форуме – День Кыргызстана. Гости из Бишкека привезли классику и новинки – многие издания впервые презентовали на белорусском рынке. Свои работы представили и авторы Гомельского региона, который по итогам прошедшего года признан самым читающим в стране.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Книга остается фундаментальным, основополагающим хранителем информации. И вот на этом мы должны будем делать и дальше упор. Мы вчера проводили семинар, большой республиканский библиотечный. Так вот, опять же, цифры говорят о том, что по прошлому году рост обращений именно молодежи, молодого поколения в библиотечную систему за выдачей книг.

В 2026 году впервые стенд подготовил Белорусский союз женщин, что особенно символично в Год белорусской женщины в нашей стране. Там презентуют книги о выдающихся леди Беларуси. Увидеть новинки книгоиздания можно по 22 марта. Всего на выставке представлено около полутысячи экспонентов из 23 стран.