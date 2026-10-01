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Новости по тегу #День пожилых людей

В Беларуси отметили День пожилых людей! Что государство делает для пенсионеров?
01 октября 2026 17:08

В Беларуси отметили День пожилых людей! Что государство делает для пенсионеров?

Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей
01 октября 2026 07:59

Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей

В Беларуси отмечают День пожилых людей
01 октября 2026 07:13

В Беларуси отмечают День пожилых людей

Лукашенко: мудрость и опыт старшего поколения стали фундаментом единения и согласия в обществе
01 октября 2025 07:14

Лукашенко: мудрость и опыт старшего поколения стали фундаментом единения и согласия в обществе

В Беларуси отмечают День пожилых людей
01 октября 2025 06:27

В Беларуси отмечают День пожилых людей

Комфорт, уют и медобслуживание – как ухаживают за пожилыми в Кобринском Доме милосердия?
06 октября 2024 17:54

Комфорт, уют и медобслуживание – как ухаживают за пожилыми в Кобринском Доме милосердия?

Готовы не все – как частные пансионаты для пожилых приспособились к новым правилам?
06 октября 2024 17:54

Готовы не все – как частные пансионаты для пожилых приспособились к новым правилам?

В Беларуси отмечают Международный день пожилых людей
01 октября 2024 19:44

В Беларуси отмечают Международный день пожилых людей

Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» стартует в Беларуси
30 сентября 2024 07:55

Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» стартует в Беларуси

Моя цель – дарить тепло людям! Как Анна Ярмолинская стала «телефоном доверия» для пожилых людей
29 сентября 2017 09:45

Моя цель – дарить тепло людям! Как Анна Ярмолинская стала «телефоном доверия» для пожилых людей

Арнольд Петухов: в свои 75 я чувствую, что ещё очень долго могу быть полезен!
01 октября 2014 10:23

Арнольд Петухов: в свои 75 я чувствую, что ещё очень долго могу быть полезен!