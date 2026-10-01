Новости по тегу #День пожилых людей

Это праздник душевной теплоты и мудрости для без малого 1 миллиона 700 тысяч наших сограждан почтенного возраста. Причем большинство из них – это женщины, доля которых превышает 65 %.
Президент подчеркнул, что в основе нашего национального культурного кода лежит уважение к старшим.
По случаю Дня пожилых людей повсеместно чествуют долгожителей. Главный смысл праздника остается неизменным: это благодарность тем, кто своим трудом создавал настоящее Беларуси.
День пожилых людей отмечается ежегодно – 1 октября. Граждан старшего поколения поздравил Президент.
В преддверии праздника прошел спортивный марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию».
Дом милосердия в Кобринском районе, где принимают постояльцев с 2012, первым в стране получил лицензию. Начинали с 17 человек, сегодня постоянно проживают 46 человек. Опыт ухода за пожилыми людьми перенимали за рубежом.
На сегодня 3 частных дома из 24 прошли процедуру лицензирования успешно.
Пожилые люди занимаются спортом, волонтерской деятельностью, используют интернет и создают семьи – в прошлом году в брак вступили более 1,5 тысячи человек старше 65 лет.
Награждение победителей пройдет в двух номинациях – до 70 лет и старше.
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