Комфорт, уют и медобслуживание – как ухаживают за пожилыми в Кобринском Доме милосердия?

В Беларуси отмечали Международный день пожилых людей. Интересно, что этот праздник с нами относительно недавно – с 1991 года, но с ним уже связаны определенные традиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, в Беларуси в эти дни активно поздравляют пожилых людей, проводят для них концерты, различные акции. В 2024 году те, кто постарше, могли бесплатно посетить музеи по всей стране или получить юридическую консультацию. Были и более весомые подарки. С 1 октября в Беларуси повысились все виды трудовых пенсий. В среднем выплаты увеличились на 5 %. В Минтруда отметили, что это уже второе повышение за год. А на днях депутаты приняли во втором чтении закон, согласно которому предусмотрены дополнительные льготы и выплаты ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

Как не раз отмечал Президент, забота о пожилых и ветеранах была и будет в числе приоритетов социальной политики Беларуси. В нашей стране проживает больше полумиллиона людей старше 65. Это каждый шестой житель. Но так случается, что далеко не у всех есть близкие, которые могут помочь достойно встретить и провести старость. Тогда эту обязанность берет на себя государство. Что, согласитесь, налагает определенные обязательства. И не важно при этом, где человек находится – в частном или государственном учреждении. Важно, чтобы он везде чувствовал себя комфортно и под защитой. Для этого и решили ввести лицензирование частных домов престарелых. Конечно, лицензирование добавляет хлопот и забот. Но и на кону многое. А потому и спрос соответствующий. Как сделать частный дом настоящим и кто справился с этой задачей? Разбиралась Кристина Протосовицкая.

Мы хоть и не проверка, но идем по следу недавних. Для получения лицензии Дому милосердия нужно было подтвердить безопасность. Для эвакуации маломобильных постояльцев есть даже специальное приспособление из Китая. Пожарная безопасность – лишь один из критериев лицензирования учреждений по оказанию социальных услуг. Внимание качеству, чистоте и порядку. В Доме милосердия заключили договор на медицинское обслуживание с районной больницей – еженедельно пансионат посещают медики. Среди персонала – и квалифицированная медсестра, которая измеряет давление, сатурацию, уровень сахара и делает инъекции по назначению врачей. Минчанка Елена Лебедевич живет в доме милосердия без малого 3,5 года.



Елена Лебедевич, постоялица Дома милосердия:

Я тут под наблюдением, когда поднимается давление. Знаете, как это хорошо? Дом милосердия в Кобринском районе, где принимают постояльцев с 2012-го, первым в стране получил лицензию. Начинали с 17 человек, сегодня постоянно проживают 46 человек. Опыт ухода за пожилыми людьми перенимали за рубежом. Лицензирование для команды не стало шоком, прислушивались к рекомендациям специальных служб на протяжении всех лет работы, обмен опытом был и с государственным пансионатом.