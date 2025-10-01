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В Беларуси отмечают День пожилых людей

01 октября 2025 06:27
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День пожилых людей отмечается ежегодно – 1 октября. В нашей стране почти 1 миллион 630 тысяч человек старше 65 лет. Большая часть – женщины. Мужчины составляют треть, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси отмечают День пожилых людей-2

В преддверии праздника прошел спортивный марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Открываются отделения круглосуточного пребывания в Гомельской, Брестской и Гродненской областях. Кроме того, по всей стране организованы более 150 ярмарок вакансий для людей почетного возраста.

В Беларуси отмечают День пожилых людей-4

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
По прошлому году мы увидели заинтересованность нанимателей в лицах старшего возраста, с учетом их опыта, возможности наставничества и так далее. Поэтому в прошлом году фактически каждый третий соискатель нашел своего нанимателя на рынке ярмарки вакансий. 

В Беларуси реализуется Национальная стратегия «Активное долголетие – 2030». День пожилых людей – это напоминание новому поколению о необходимости проявлять внимание по отношению к старшим. Они честно и качественно работали на благо государства, растили детей, прививали им ценности, которые важны для каждого. И теперь наша очередь позаботиться о них.

# День пожилых людей # Марина Артеменко

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