Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» стартует в Беларуси

Ко Дню пожилого человека в Беларуси проходит акция «Уважение. Забота. Ответственность». Она направлена на проявление заботы и внимания к старшим со стороны молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно из основных мероприятий – Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» – стартует 30 сентября. Награждение победителей пройдет в двух номинациях – до 70 лет и старше.
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
У нас уже третий год проходит Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Старт марафона будет по всей республике дан 30 сентября в 11:00. Приглашаю всех людей старшего поколения, и минчан, и гостей столицы.
Ко Дню пожилого человека, а он отмечается 1 октября, запланирован ряд тематических мероприятий. Кроме марафона, спортивно-массовые соревнования, конкурс красоты. А еще круглые столы, диалоговые площадки, концерты. Главная цель – сказать спасибо тем, кто остается активным, вносит вклад в развитие страны и много делает для того, чтобы Беларусь развивалась и процветала.