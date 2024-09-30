Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» стартует в Беларуси

Ко Дню пожилого человека в Беларуси проходит акция «Уважение. Забота. Ответственность». Она направлена на проявление заботы и внимания к старшим со стороны молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из основных мероприятий – Республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию» – стартует 30 сентября. Награждение победителей пройдет в двух номинациях – до 70 лет и старше.