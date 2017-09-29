Моя цель – дарить тепло людям! Как Анна Ярмолинская стала «телефоном доверия» для пожилых людей

«Доброе утро!» «Как дела?» Многим из нас эти фразы кажутся обыденными. Но есть те, для которых простое «привет», как глоток свежего воздуха.

Анна Ярмолинская в свои 78 знает, как важно иметь верного друга, а потому всегда с радостью и улыбкой на лице общается с людьми, которые, так нуждаются в самом простом, но таком искреннем и добрым разговоре.

Расположить к себе, найти ту ниточку, что связывает двух людей, всему этому Анна научилась за долгие годы работы в школе.

Переехав вместе с мужем в Несвиж, на родину, Анна Иосифовна продолжила работать с детьми. Ее пронзительные и добрые глаза видели в жизни многое, боль утраты, радость, счастье… Но она не перестала быть такой же улыбчивой и энергичной, чем и притягивает к себе людей по сей день.

Многим из подопечных Анны Иосифовны, а их 9, уже за далеко за 80. Хоть и самой нелегко, она находит силы и обязательно навещает друзей, когда не получается звонит 2-3 раза в неделю, с кем-то каждый день общается. Говорят о политике, о книгах, о жизни. А вот, к примеру, свою 84-летнюю соседку учит, как пользоваться новыми технологиями и помогает ей поддерживать связь со своей дочкой, которая живет в Украине.

Анне Иосифовне некогда скучать. В свободное время она вышивает, поет в хоре. Ее хор отметил свой 30-летний юбилей. Переняв опыт своих старших коллег, участники ездят с концертами по школам, интернатам. Поют о любви, о войне, о людях.. Следуя последним модным тенденциям, всегда одеты с иголочки: дамы в элегантных изумрудных платьях из велюра, а мужчины в строгих костюмах.

Анна Иосифовна участвует и в других волонтерских акциях Красного Креста, помогает средствами детскому фонду. Благородность для неё – это образ жизни. Любовь к человеку – это большой дар, и если она есть, жизнь будет полна волшебства. Что излучаешь, то и получаешь в ответ.