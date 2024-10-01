В Беларуси отмечают Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей – это напоминание молодому поколению о необходимости проявлять внимание по отношению к старшим. На протяжении жизни они работали на благо государства, растили детей, прививали им ценности, которые важны для каждого из нас. И теперь наша очередь окутать их заботой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране проживает более 1,5 миллиона пожилых людей в возрасте старше 65 лет – это почти каждый шестой гражданин. Большая часть из них выбрала своим местом жительства городскую местность – около 73 %. Что касается гендерного признака: женщин элегантного возраста в два раза больше, чем мужчин. Вековой юбилей отметили 613 человек. При этом 85 % из них – представительницы прекрасного пола. Если говорить по регионам, то в Витебской области более 19 % от численности населения – люди в возрасте 65+. Самый молодой у нас Минск, здесь всего 16 %. В Беларуси развивают комплексные подходы к социальной политике по поддержке пожилых граждан. И белорусы этим пользуются и ведут весьма активную и насыщенную жизнь. Занимаются спортом, волонтерской деятельностью, используют интернет и создают семьи – в 2023 году в брак вступили более 1,5 тысячи человек старше 65 лет.

У ветерана Великой Отечественной войны Ядвиги Генриховны на этой неделе череда праздников. Сегодня Международный день пожилых людей. А уже 6 октября 99 лет. Поэтому и гости сплошным потоком. Подарки, теплые слова, но главное – помощь. В этом доме всегда рады гостям. Наш телеканал не остался в стороне и подготовил свой подарок. Со слезами на глазах Ядвига Генриховна призналась, что ей тяжело принимать подарки, ведь она привыкла давать. За почти вековую жизнь Ядвига Генриховна пережила многое. В годы войны оказывала медицинскую помощь раненым солдатам. По долгу службы ей пришлось жить в различных городах и странах бывшего Советского Союза. Однако в 1954 году вернулась на родную белорусскую землю. Родила и воспитала двоих детей.

Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной Войны:

У меня дети с 90-го года. Вот мои дети. В Америке. И я одна. Они так хотели, чтобы я там была. Я детей любила и люблю, я вот для них все делаю, но я никогда свою родину не променяю. Иван Платонович Мартынов в свои 86 лет преподает математику в Гродненском университете. Учит находить квадратный корень из числа и решать уравнения за считанные секунды. За плечами 60-летний стаж. Каждое занятие – это маленькое путешествие в мир цифр.

