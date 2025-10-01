Лукашенко: мудрость и опыт старшего поколения стали фундаментом единения и согласия в обществе

День пожилых людей отмечается ежегодно – 1 октября. Граждан старшего поколения поздравил Президент. Как отметил Александр Лукашенко, в год 80-летия Великой Победы мы с особым чувством благодарности отдаем дань уважения тем героическим поколениям, которые самоотверженно защищали страну, возрождали ее из руин, затем вкладывали все силы в становление Беларуси как независимого и процветающего государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ваши судьбы золотыми нитями вплетены в историю нашей общей Родины, мудрость и бесценный опыт стали прочным фундаментом единения и согласия в обществе. Отдав много лет созидательному труду, вырастив детей и внуков, Вы заслужили почет и уважение. Ваши социальное благополучие и качество жизни являются важнейшим приоритетом государства. Так будет и впредь», – заверил глава государства.

Президент отметил, что представители старшего поколения сегодня продолжают вносить значительный вклад в развитие страны, передают свои знания молодежи, являются хранителями духовных традиций белорусского народа. Александр Лукашенко в День пожилых людей пожелал всем мирного неба над головой, активного и здорового долголетия, взаимопонимания с родными людьми и счастья.