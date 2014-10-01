Арнольд Петухов: в свои 75 я чувствую, что ещё очень долго могу быть полезен!

Старость – это не возраст, это состояние души. И сейчас мы вам докажем, что старыми себя делают только люди. Никогда нельзя останавливаться. И старость прекрасна, когда на душе весна. Хотя, глядя на этих людей, я бы сказала, что это не старость, а зрелость.

Арнольд Петухов:

Я себя не считаю не то что старым человеком, я люблю жизнь. Я чувствую, что могу быть еще очень долго полезным!

Арнольд Александрович Петухов. Ему 75 лет, но, глядя на него, вы этого никогда не скажете. Изнурительные тренировки в спортзале? А вот нет.

И после выхода на пенсию он решил, что спокойно сидеть дома или тихие пешие прогулки – это не для него. Арнольд Александрович работает администратором бильярдного клуба, тренирует. У него 3 высших образования, но совсем недавно его посетила мысль о том, что надо бы и четвертое получить.

Арнольд Петухов:

Это не связано с погоней за числом образований. Из-за отсутствия юридического образования я не могу оказать людям нужную помощь. Я помогаю во многих делах, но, порой, мне недостаточно тех знаний, которые я имею.

Наши бабушки и дедушки, мы вас очень любим и очень ценим. Оставайтесь всегда молодыми! С праздником!