Готовы не все – как частные пансионаты для пожилых приспособились к новым правилам?

В Беларуси отмечали Международный день пожилых людей. Интересно, что этот праздник с нами относительно недавно – с 1991 года, но с ним уже связаны определенные традиции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как не раз отмечал Президент, забота о пожилых и ветеранах была и будет в числе приоритетов социальной политики Беларуси. В нашей стране проживает больше полумиллиона людей старше 65. Это каждый шестой житель. Но так случается, что далеко не у всех есть близкие, которые могут помочь достойно встретить и провести старость. Тогда эту обязанность берет на себя государство. Что, согласитесь, налагает определенные обязательства. И не важно при этом, где человек находится – в частном или государственном учреждении. Важно, чтобы он везде чувствовал себя комфортно и под защитой. Для этого и решили ввести лицензирование частных домов престарелых.

Да, этой новости обрадовались далеко не все. Конечно, лицензирование добавляет хлопот и забот. Но и на кону многое. А потому и спрос соответствующий. Как сделать частный дом настоящим и кто справился с этой задачей?

Екатерина Козлова, администратор Дома милосердия:

Я сейчас просто вижу, что есть проблема с пристройкой людей. Их огромное количество людей. По 20 звонков в день. К лицензированию готовы оказались не все. Многие ждали часа икс, и когда пробил, начали ориентироваться по ситуации. Заботы по расселению легли на родственников и владельцев таких домов. Этой супружеской паре пришлось несладко – дом на 22 человека не прошел проверку МЧС, сегодня уже подыскали новый вариант.

Аркадий Барцевич, заместитель директора частного пансионата:

Процесс очень сложный, принес нам очень много забот по расселению и расставанию с людьми. Но мы понимаем, что это неизбежный процесс контроля государства. Сколько частный дом пансионатом не назови, дом так и останется домом. Без важных критериев безопасности – в случае если проживает не двое, а несколько десятков пожилых людей – не обойтись. Среди частых нарушений – отсутствие пожарной сигнализации, эвакуационных выходов, проблемы с планировками. В ходе проверок МЧС прикрывали бизнес, а владельцы просто меняли адрес прописки до следующего раза. Лицензирование же прекращает хождение по кругу и отчасти помогает тем, кто хочет работать добросовестно.

Александр Шикуть, заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Если раньше в соответствии с законодательством нужно было делать полноценную реконструкцию здания с переводом из жилого в нежилой, то теперь достаточно соблюсти перечень требований, изложенных правительством, чтобы здание могло функционировать и использоваться под объект социального обслуживания. Лицензирование – продукт времени. С одной стороны, в министерство начали поступать нарекания на работу отдельных частников, кто оказывал социальные услуги, с другой - приходили за рекомендациями те, кто хотел начать работать в этой сфере. Красные маячки были и от МЧС.