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Новости по тегу #Австралия

В Австралии автомобиль въехал в толпу – пострадали 9 человек
03 октября 2026 08:16

В Австралии автомобиль въехал в толпу – пострадали 9 человек

В Австралии искусственный интеллект взломал правительственный сайт
24 сентября 2026 08:33

В Австралии искусственный интеллект взломал правительственный сайт

В Австралии легкомоторный самолет врезался в ангар и загорелся: погибли два человека
30 апреля 2026 11:05

В Австралии легкомоторный самолет врезался в ангар и загорелся: погибли два человека

В Австралии около сотни автомобильных заправок прекратили работу
20 марта 2026 11:45

В Австралии около сотни автомобильных заправок прекратили работу

В Австралии задержаны двое мужчин по делу о похищении и убийстве 85‑летнего жителя Сиднея
26 февраля 2026 07:57

В Австралии задержаны двое мужчин по делу о похищении и убийстве 85‑летнего жителя Сиднея

Австралия продаёт военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне
05 февраля 2026 07:54

Австралия продаёт военные объекты, чтобы закрыть дыры в обороне

В Австралии неизвестный открыл стрельбу: три человека убиты, один ранен
23 января 2026 10:57

В Австралии неизвестный открыл стрельбу: три человека убиты, один ранен

В Австралии массово закрывают пляжи из‑за роста числа нападений акул
21 января 2026 05:54

В Австралии массово закрывают пляжи из‑за роста числа нападений акул

Австралию охватила экстремальная жара
08 января 2026 14:09

Австралию охватила экстремальная жара

После теракта в Сиднее власти решили выкупить у населения оружие
20 декабря 2025 08:00

После теракта в Сиднее власти решили выкупить у населения оружие

В Австралии полыхают лесные пожары – есть жертвы
09 декабря 2025 05:59

В Австралии полыхают лесные пожары – есть жертвы

В Австралии погиб спасатель во время борьбы с бушующими лесными пожарами
08 декабря 2025 06:58

В Австралии погиб спасатель во время борьбы с бушующими лесными пожарами