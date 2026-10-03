Новости по тегу #Австралия

Двое находятся в критическом состоянии. Среди них – маленькая девочка.
Власти утверждают, что персональные данные пациентов в сеть не попали, утечка коснулась только внутренней статистики и сведений о расходах на здравоохранение.
При возвращении в аэропорт летательный аппарат внезапно накренился и врезался в ангар, после чего там вспыхнул пожар. Жертвами стали пилот-инструктор и курсант.
Топливный кризис, вызванный ближневосточным конфликтом, в Австралии стал приобретать масштабы бедствия. Так, в крупнейшем и самом густонаселенным штате Новый Южный Уэльс работу прекратили около сотни автомобильных заправок.
Полиция Нового Южного Уэльса сообщает: пенсионера увезли из его дома еще 13 февраля. Следователи уверены – это была ошибка, преступники перепутали человека.
Всего на торги выведено около 70 лотов. Многие из этих объектов сегодня практически не используются или находятся в запущенном состоянии.
По данным полиции, первыми жертвами стрелка стала семейная пара, которая ехала в машине. Через некоторое время злоумышленник открыл огонь по людям в другом районе города в штате Новый Южный Уэльс.
За двое суток зафиксировано четыре инцидента – в этот раз обошлось без жертв.
В Мельбурне зафиксирован самый жаркий день за последние шесть лет. Температура воздуха достигла 41 градуса.
Министр внутренних дел страны объяснил, что при выкупе владельцы будут получать компенсацию за сдачу пистолетов, винтовок и автоматов.
Пламя оставило после себя более 20 тысяч гектаров выжженной земли, уничтожило 19 домов.
59‑летний пожарный скончался на месте после остановки сердца.
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