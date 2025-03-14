Япония, Южная Корея и Австралия пытаются добиться отмены пошлин США на металлы

По данным СМИ, Токио уже использует дипломатические каналы. Министр торговли встретился с американским коллегой, однако добиться пересмотрения решения пока не удалось. Для металлургической промышленности этих стран Штаты являются важным источником дохода. По итогам прошлого года Южная Корея была в пятерке крупнейших поставщиков. Сумма продаж достигла почти пяти миллиардов долларов. За этот же период Япония отправила в США стали и алюминия на более чем два миллиарда долларов, а экспорт Австралии превысил 500 миллионов.