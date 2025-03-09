Более 350 тыс. человек в австралийском штате Квинсленд остались без электричества из-за урагана

Тропический шторм «Альфред» оставил в Австралии без света более 350 тысяч человек. Обесточено порядка 85 тысяч домов. Стихия сносила все на своем пути, города заливало водой, – есть жертвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штат Новый Южный Уэльс отправлен первый отряд из 120 военнослужащих для поддержки местных аварийно-спасательных служб. Десятки тысяч жителей получили приказы об эвакуации. Закрыты школы, остановлена работа общественного транспорта, не работают аэропорты. В государственном метеобюро Австралии сообщили, что 9 марта циклон ослабел, однако по-прежнему представляет опасность.