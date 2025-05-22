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Рекордные наводнения в Австралии – два человека погибли и двое пропали без вести

22 мая 2025 10:55
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Два человека погибли, еще двое пропали без вести в результате рекордных наводнений, которыми охвачен юг Австралии. После проливных дождей под водой оказались дороги и фермерские поля. В отдельных районах за сутки выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рекордные наводнения в Австралии – два человека погибли и двое пропали без вести-2

В сотнях школ прекращены занятия. Более тысячи домов и предприятий до сих пор остаются без электричества. Штат Южный Уэльс объявлен зоной бедствия. Там предписание – готовиться к эвакуации – получили более пяти тысяч человек. В спасательных операциях участвуют две тысячи сотрудников экстренных служб. Некоторые местные жители вынуждены прятаться от стихии на крышах домов. Более 20 из них доставлены в безопасные места на вертолетах.

# Австралия # Наводнение

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