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Почему появляются долгострои? Объяснил эксперт

05 июля 2024 15:38
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Столичные строители стремятся к повышению эффективности производства, к стабильной, ритмичной и высокоорганизованной работе всех подразделений. Активно готовят кадры, способны осуществлять любые инвестиционные проекты с европейским уровнем отделки и архитектурно-планировочными решениями. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов по Заславскому избирательному округу № 43.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Давайте поговорим о долгостроях. В чем основная причина их появления и как решается вопрос? Правда ли, что некоторые долгострои проще снести, чем достраивать?

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Почему появляются долгострои? Объяснил эксперт-1

Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов по Заславскому избирательному округу № 43:
Как я вижу, основная проблема долгостроев у частного заказчика – это неправильный подход к строительству. То есть изначально заказчик не просчитывает свои возможности, риски, входит в проект, начинает привлекать финансы. Потом выясняются забытые риски или нехватка финансов, заказчик останавливает стройку. Любая остановка стройки приводит к дополнительным затратам. Получается снежный ком, нет финансирования – нет работы, объект ветшает. Если объект простоит несколько лет, конструкции могут прийти в негодность, его легче снести, чем достроить.

Подробности в видео.

# Строительство # общество # Наталья Надольская # Анатолий Ведерчик

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