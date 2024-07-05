Почему появляются долгострои? Объяснил эксперт

Столичные строители стремятся к повышению эффективности производства, к стабильной, ритмичной и высокоорганизованной работе всех подразделений. Активно готовят кадры, способны осуществлять любые инвестиционные проекты с европейским уровнем отделки и архитектурно-планировочными решениями. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов по Заславскому избирательному округу № 43.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Давайте поговорим о долгостроях. В чем основная причина их появления и как решается вопрос? Правда ли, что некоторые долгострои проще снести, чем достраивать?