Какие квартиры в моде в 2024 году? Рассказываем о трендах застройщиков

Столичные строители стремятся к повышению эффективности производства, к стабильной, ритмичной и высокоорганизованной работе всех подразделений. Активно готовят кадры, способны осуществлять любые инвестиционные проекты с европейским уровнем отделки и архитектурно-планировочными решениями. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов по Заславскому избирательному округу № 43.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

В строительстве тоже есть своя мода. Что сегодня в тренде у застройщиков и заказчиков? Окна в пол, супербалконы, свободная или необычная планировка. Правда ли, что очень востребованы квартиры с кабинетами, несколько санузлов, комнаты для гардероба?