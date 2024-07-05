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Какие квартиры в моде в 2024 году? Рассказываем о трендах застройщиков

05 июля 2024 15:36
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Столичные строители стремятся к повышению эффективности производства, к стабильной, ритмичной и высокоорганизованной работе всех подразделений. Активно готовят кадры, способны осуществлять любые инвестиционные проекты с европейским уровнем отделки и архитектурно-планировочными решениями. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов по Заславскому избирательному округу № 43.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
В строительстве тоже есть своя мода. Что сегодня в тренде у застройщиков и заказчиков? Окна в пол, супербалконы, свободная или необычная планировка. Правда ли, что очень востребованы квартиры с кабинетами, несколько санузлов, комнаты для гардероба?

В каждом блоке санузел, кухня и душевая. В Минске появится новое общежитие для студентов БГУФК – подробности здесь.

Какие квартиры в моде в 2024 году? Рассказываем о трендах застройщиков -1

Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов по Заславскому избирательному округу № 43:
Вы основные тенденции перечислили. Это комфортабельное жилье, которое позволяет пользоваться естественным освещением (окна в пол), для удобства и санузлы. Еще идет новый тренд, который пока менее заметен, – это строительство микроквартир. Не каждый может сразу позволить себе большую квартиру с двумя санузлами, с кладовками. Всегда самое сложное – построить первую квартиру. В основном это строят молодые люди.

Второй тренд – это минимализм, когда уходят от свободных ненужных площадей, а каждая зона должна эффективно использоваться.

Подробности в видео.

# Строительство # общество # Наталья Надольская # Анатолий Ведерчик

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