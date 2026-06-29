В Мингорисполкоме определили план восстановления пострадавшего от пожара дома на Ленина

Вопросы восстановления пострадавшего в результате пожара здания по улице Ленина в Минске сегодня, 29 июня, обсудили на выездном заседании Мингорисполкома. Защитить строение от разрушений: смонтировать временную кровлю до воскресенья – такая задача стоит перед ответственными. Напомним, возгорание произошло 28 июня на чердачном этаже. Лишь под утро удалось справиться с огнем. Строители приступили к обследованию строения, к концу дня планируют начать подготовительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь поврежденной кровли – около 1 200 квадратных метров. Полностью ее восстановят после разработки проекта, на что отведено не более трех дней. Здание – 1953 года постройки и является памятником архитектуры, поэтому все работы будут проходить под строгим контролем специалистов Минкульта. Конструкции восстановят в первоначальном виде, с соблюдением всех требований.

Анатолий Ведерчик, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой»:

Будут произведены обследования в зависимости от того, какая ситуация на самом доме. Если это будет текущий ремонт, то это будут уже восстанавливать другие организации. Задача организации ГПО «Минскстрой» сегодня – сделать временную кровлю, чтобы больше не затопить открытые квартиры, убрать конструкции, которые сегодня могут представлять угрозу жизни, а дальше восстановить кровлю. Планируется сегодня к концу дня приступить к подготовительным работам, с завтрашнего дня – приступить уже к разборке сгоревших конструкций.

Сейчас на месте дежурят сотрудники милиции, ЖКХ и МЧС. Работает спецтехника. В целях безопасности временно перекрыт участок улицы Карла Маркса – от перекрестка с Ленина до улицы Энгельса. В Мингорисполкоме прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где определили научного руководителя проекта по восстановлению здания. Также было дано поручение по возобновлению подачи электроэнергии и газа.

Дмитрий Елисеев, директор жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района Минска:

Независимости, 22 – уже дом подключен. Сейчас работаем по осушке электрощитовых, поквартирных устройств. На основное ВРУ в одно устройство уже подано напряжение. Работа производится с эксплуатирующими организациями в доме для подачи электроэнергии. Думаю, за сегодня, завтра эта работа завершится. И надеемся уже на пуск электроснабжения в дом. Параллельно проходит поквартирный обход. Вопросы компенсации пострадавшим жильцам будут отрабатываться отдельно, сразу после завершения всех экспертных и восстановительных мероприятий. Пока жителей временно разместили в общежитии. Им оказывают всю необходимую помощь, в том числе волонтеры Красного Креста.