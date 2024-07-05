Как развивается строительство и какие планы у застройщиков на 2024 год? Поговорили с депутатом Мингорсовета

Столичные строители стремятся к повышению эффективности производства, к стабильной, ритмичной и высокоорганизованной работе всех подразделений. Активно готовят кадры, способны осуществлять любые инвестиционные проекты с европейским уровнем отделки и архитектурно-планировочными решениями. Об этом и не только поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов по Заславскому избирательному округу № 43. О кадрах в отрасли строительства Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Расскажите о ваших кадрах. Ведь не секрет, что в какое-то время строительная отрасль всей страны испытывала кадровый голод. Как обстоят дела сегодня?

Анатолий Ведерчик, депутат Минского городского Совета депутатов по Заславскому избирательному округу № 43:

За последние годы наш коллектив прирос, причем сильно. В прошлом году мы приросли на 300 работающих, в этом – на 220. Сегодня наш состав это 2 300 человек, которые способны решать все задачи на строительных объектах. Наталья Надольская:

Делаете ли вы ставку на молодых? Проводите профориентацию в учреждениях образования? Анатолий Ведерчик:

Молодежь – наше будущее. Такой девиз даже висит у нас на доске. Потому что без молодежи невозможно решить те задачи, которые стоят перед любой организацией. У нас хорошие отношения с нашим подшефным предприятием (лицей имени И. М. Жижеля), мы с ними работаем уже 30 лет. Мы постоянно проводим встречи, постоянно берем на практику учащихся. Эти учащиеся потом приходят к нам на работу. Каждый год устраиваем порядка 100 выпускников. Кадры закрепляются и остаются. Какие квартиры в моде в 2024 году? Рассказываем о трендах застройщиков – подробности здесь. Какие планы у застройщиков на 2024 год? Наталья Надольская:

Практически у всех застройщиков Минска большие планы на 2024 год. Говорят, что это год небывалого строительного изобилия. Какие задачи стоят перед вашим стройтрестом?

Анатолий Ведерчик:

Любой объект для нас важен, потому что начиная от детского садика, который приносит радость не только детям, но и родителям, заканчивая глобальными объектами. Мы в этом году завершили строительство Первого национального торгового дома. В этом году ввели две очереди жилья, это арендное жилье, доделали благоустройство. Весь этот комплекс многофункциональный ввели в эксплуатацию. Еще нам предстоит ввести три значимых объекта – общежитие на 700 мест БГУФК, общежитие на 1 050 мест БНТУ и учебный корпус на 1 000 мест БГМУ. Насколько востребована точечная застройка? Наталья Надольская:

Насколько востребована точечная застройка? Анатолий Ведерчик:

Точечная застройка востребована. Жизнь не стоит на месте, каждый микрорайон со временем растет и меняет свои потребности. Если микрорайон молодой, там нужны детские сады и школы. Точечная застройка и приводит к тому, что улучшает качество жизни конкретных зон. В каждом блоке санузел, кухня и душевая. В Минске появится новое общежитие для студентов БГУФК – подробности здесь. Много ли белорусских материалов используется для строительства? Наталья Надольская:

Какие применяются материалы в строительстве? Какова доля отечественного производителя? Анатолий Ведерчик:

Основные строительные материалы, конструкции, изделия выпускаются в нашей стране. Можно ли удовлетворить спрос на жилье всех, кто мечтает стать минчанином? Наталья Надольская:

Можно ли удовлетворить спрос на жилье всех, кто мечтает стать минчанином?

Анатолий Ведерчик:

Очень многие мечтают, а Минск не безграничный. Сегодня строится много городов-спутников, которые позволяют решить проблему жилья возле Минска, где комфортность жилья даже выше. Успевает ли инфраструктура за строительством домов? Наталья Надольская:

Как просчитывается инфраструктура и успевает ли она за возведением домов? Анатолий Ведерчик:

При проектировании любого микрорайона депутаты и заказчики в первую очередь обращают внимание на всю инфраструктуру. Изначально выделяются места под садики, школы и другие объекты, необходимые для комфортного проживания. Сегодня любой микрорайон строится с инфраструктурой. Почему появляются долгострои? Объяснил эксперт – подробности здесь. С какими проблемами обращаются граждане? Наталья Надольская:

К вам как к депутату обращают граждане с проблемами строительства жилья. Какие вопросы самые частые? Анатолий Ведерчик:

Заславский округ немного отличается от других округов. У нас основная проблема в том, что исторические здания, большой износ жилого фонда. У нас больше обращений по срокам проведения капитального ремонта, по работам при капитальном ремонте. О наказах избирателей Наталья Надольская:

Давали ли вам избиратели наказы, касающиеся строительства?