«Важно кормление и доброе отношение». История белорусских фермеров, которые создали уникальное производство козьего молока

О белорусских фермерах, которые создали уникальное производство козьего молока, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

Более коммуникабельных, любознательных и милых созданий, пожалуй, не встречала. Неудивительно, что коза – одно из первых животных, которых одомашнил человек.

Яна Шипко:

Это совсем крошки, еще пахнут парным молоком.

Галина Крылова, фермер:

Да, они пьют только одно молоко. Они еще совсем маленькие, им 2-3 недельки.

Мне доверяют подержать самое молодое пополнение семейной фермы Крыловых. Пока малыши содержатся в тепле, кормятся по часам молоком и быстро «убаюкиваются» на руках. Козлята как те же дети, резюмирует хозяйка Галина. Правда растут очень быстро. Еще чуть-чуть и будут резвиться на лугу под открытым небом.

Яна Шипко:

Со скольких козочек начинали? Галина Крылова:

С 50-ти, а сейчас у нас больше тысячи. Важно кормление и отношение. Доброе отношение и козе приятно. Они очень отзывчивые на ласку, как и любое живое существо. Если к нему относиться ласково, и молока будет давать больше. Как правило, у доярок, у пастухов есть козы какие-то особенные, которых они отличают и очень любят. Я, например, хочу сказать, что для меня они все хороши, они все замечательные и очень хорошие.

Наверное, в этом и есть секрет успеха семейного дела. Хозяйство Крыловых сегодня может гордиться самым большим поголовьем коз в Беларуси. И главное – уникальным производством. Из козьего молока тут научились делать сыры и йогурты. Галина Крылова:

Мы приносим пользу людям. Детки пьют наше молоко, взрослые люди, которые поддерживают здоровый образ жизни. Каждое дело должно приносить пользу.

Получают здесь не просто «крафтовые» продукты в угоду моде на все экологичное. Такие, как правило, по чуть-чуть распродаются в соцсетях. А продукцию этой частной фермы можно найти постоянно в крупных сетевых магазинах. Конкурентов на всю страну пока нет. Чтобы так уверенно занять свою нишу, понадобились решимость и долгих 28 лет. Здесь варится сыр по самобытным рецептам. Как изготавливают молочную продукцию из козьего молока

Дмитрий Крылов, руководитель фермерского хозяйства:

Козами мы занялись в 2004 году, потому что рынок был свободный, и мы решили, что вот эту нишу стоит осваивать. Мы довольно долго искали специализацию, до этого мы занимались и гречкой, и картошкой, и свиньями пробовали.

Свиноводство оказалось невыгодным и тогда фермеров вдохновила идея разведения коз. Со временем молока стали получать так много, что просто сдавать его переработчикам было уже неоправданно. Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт