Здесь варится сыр по самобытным рецептам. Как изготавливают молочную продукцию из козьего молока

Как изготавливают молочную продукцию из козьего молока, узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

Мы сегодня на самом маленьком молокозаводе в стране, он работает, единственный в Беларуси, исключительно на козьем молоке.

Вот смотрите, какая красота! Здесь у нас козий сыр готовится.

Екатерина Лешкевич, технолог фермерского хозяйства:

После дойки молоко поступает к нам сюда, в этот цех, это именно цех переработки. Здесь молоко пастеризуется, проходит термическую обработку, чтобы убить все ненужные бактерии, патогенную микрофлору, далее поступает на выработку продукта. «Важно кормление и доброе отношение». История белорусских фермеров, которые создали уникальное производство козьего молока

Хотя производство поставлено на поток, объемы небольшие. Спрос велик, поставляют продукцию на экспорт в Россию. Но отступать от «домашних» технологий не намерены. Варится сыр по самобытным рецептам.

Яна Шипко:

Чем отличается от большого производства? Екатерина Лешкевич:

Все вручную, все как дома, все своими руками изготовлено, не на оборудовании. Я работала на большом производстве в Гомеле, есть с чем сравнить, где все на кнопках, а здесь чувствуешь своими руками продукт.

Кроме твердых и полутвердых сортов, здесь научились делать рикотту из сыворотки. Яна Шипко:

Вот уж не подумала бы, что сыр, оказывается, красят. И этой краски должно быть не меньше 8 слоев, она защищает от образования плесени, да и вообще сыр дольше хранится. Это последний штрих в производстве козьего сыра, а всего оно занимает полтора месяца.

Продукция из козьего молока – для гурмана. Несмотря на то, что о полезных и даже целебных свойствах козьего молока наслышаны многие, распробовали его далеко не все, потому ферма рада агротуристам. Дмитрий Крылов, руководитель фермерского хозяйства:

Хозяйство у нас многопрофильное, весь цикл длинный. Мы на земле выращиваем корм, этот корм готовим и сохраняем для животных, на ферме получаем приплод и молоко. Следующий этап – это переработка, мы производим из козьего молока сыры, йогурты, творог. И потом еще это надо продать – это тоже отдельная большая работа. Вот такая длинная цепочка. Козье молоко нетрадиционно для Беларуси, мало кто знает, что оно вкусное, все знают, что оно полезное, но необязательно вкусное. Поэтому здесь люди могут попробовать наш продукт, мы проводим дегустации, экскурсии, потом уже начинают узнавать нас на полках магазинов.

В этой цепочке очень важна селекция. Фермеры разводят зааненскую породу коз – одну из самых молочных в мире. У каждой подопечной личный номер и родословная в 5 поколений. Планы грандиозные. Сейчас строится козоводческий центр. Благодаря ему, поголовье планируют увеличить до двух тысяч. Ставку делают на гены этих мужающих красавцев и новые технологии. По сути – «эко» для коз.

Дмитрий Крылов:

Например, мы имеем 50 хороших животных и нам надо 1500. Нужно 7 лет, чтобы из поколения в поколение размножиться на 1500, не факт, что там на 7 поколении будет качественная коза, а вот через эмбриональное размножение от одной высокоудойной козы в год можно получить 25 козочек, нам надо всего полтора года, чтобы из 50 сделать 1500. Это как бы суррогатное материнство.