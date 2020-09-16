«Гуси всегда пьют воду у индюков. Своя вода их не устраивает». Один день с ветеринаром Березинского заповедника

С ветерком на любимую работу. Каждое утро Тамара Александрова спешит к своему лесному семейству в Березинском заповеднике. Тамара Александрова, ветеринар:

Она очень любит, чтобы ее чесали.

То, что ветеринар больше, чем профессия, выдает каждая деталь. Тамара Александрова:

Здесь каша для Василисы нашей с молочком и хлебушком, как она любит.

Звезда интернета, та самая Вася, которую приручил фермер из-под Борисова, на аппетитных завтраках растет как на дрожжах. Глядишь, скоро будет, как Умка.

У взрослой медведицы в ежедневном меню: 5 кг мяса, 3 кг рыбы, 1,5 кг хлеба, 2 кг яблок, 2 яйца.

Ветеринар всем подопечным прививает ЗОЖ и балует лесными веточками, ведь в здоровом питании – здоровый зверь. Правда, кормежка медведицы проходит в 6 рук. В жизни Умка совсем не плюшевая, но остается благодарной.

Тамара Александрова:

Я сразу сказала, хочу быть ветврачом. У меня дедушка работал ветеринаром. Анастасия Макеева, корреспондент:

А было такое, как обычно в детстве, взять кошек, принести домой, полечить? Тамара Александрова:

Это, конечно, да, всегда. Была такая история: в Турции меня укусил котенок. Я его весь отпуск спасала, хотела его достать, он там жил в каком-то темном месте. И по приезду сюда лечилась от бешенства, лежала в больнице. Ничему меня не научила эта история, все также я их тащу, всех надо посмотреть, пощупать. В Витебской ветакадемии девушка прошла отличную школу, поэтому в Березинском зоопарке не растерялась и почувствовала себя этаким Маугли. В диком царстве все с характером, но любовь и уважение чувствуют все.

Анастасия Макеева:

Зубр подпускает к себе? Тамара Александрова:

Да, он подходит, он очень любопытный. Начинаешь что-то делать, ремонтировать, он сразу же идет. Хотя сейчас не зашла бы, у них гон с конца августа, он у нас тут разносит клетку.

Тамара Александрова:

Наш олень с характером и к нему, когда у него уже большие рога, не подойдешь. Хотя малыш родился в этом году, казалось бы, надо наоборот – чтобы покушала мама, дети. Нет, сначала у нас кушает он, потом кушают все остальные.

И дело не только в пополнении. Тамара не оставила скучать ни один вольер. Благодаря ее энтузиазму только за этот год шикарной жилплощадью обзавелись косуля, пятнистый олень, лань, лисы и многие другие.

Выходила орлана-белохвоста после операции и поставила на ноги лосенка. Теперь малышка не скучает по маме и дружит с ланями.

Тамара Александрова:

Позвонили люди из-под Витебска и говорят, что такая ситуация: нашли лосенка маленького, мы немножко его выходили. Вот мы ее забрали, День рождения у нее 1 мая, на наших глазах растет. Она со своей бутылки может пить любой раствор, какой надо, даже если при лечении надо будет что-нибудь ей дать, это лучший способ ее напоить.

Совсем недавно зеленые метры заповедника пополнил домашний зоопарк. Этакий деревенский рай и головная боль для ветеринара. В прививках и пилюлях эти хвостатые нуждаются больше, у них не такой крепкий иммунитет, как у диких собратьев. Диагноз нужно выставлять без жалоб. Зато не соскучишься.

Тамара Александрова:

Павлин еще молодой, у него нет этого большого красивого хвоста, но он перед индюком хвастается. Индюк у нас всегда такой и хвоста ему большого не нужно. Поэтому они вот так заигрывают и показывают.

Вот гуси, например, всегда пьют воду у индюков. Своя вода их не устраивает. Они подходят к сетке, через нее могут у других в корыте взять водички.

Здесь просто залипают туристы, ведь можно прокатиться на пони и пощупать кроликов. Тут тебе и цирк с козами и царь-птица и даже поросячьи бега. Тамара Александрова:

Утром мне звонит сторож и говорит: «Тамара Николаевна, у нас беда: свинья убежала». Я говорю: «Как убежала?!» Говорит: «Ну, вот так, подрыла, открыла калитку и сбежала». Мы ее искали с собакой по лесу, не могли найти, но она к обеду пришла сама. Выходят люди на кассу и говорят: «У вас дикие свиньи ходят по вольерам». У нас не могут дикие свиньи ходить по вольерам.

А дома молодую маму встречает кот-рыжик. С уютным гнездышком перспективному сотруднику помогло руководство. Сынишку отправили в первый класс и радуются жизни на лоне природы. Ветеринар ни разу не пожалела, что сменила Витебск на Березинский заповедник. Здесь дышится легче, вдохновение вокруг и люди другие. Живут в Домжерицах как одна семья.

Тамара Александрова:

Нам нескучно, мы собрались, сели на велосипеды – поехали в лес, хотя живем в лесу, и получаем от этого удовольствие. Бояться не стоит, просто нужно, когда приехал, быть открытым для того, чтобы работать в такой сфере. Есть транспорт – выехал в город, погулял и вернулся домой. Плюс то, что здесь спокойно.