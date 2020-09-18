Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт

Кукурузный лабиринт работает уже третий сезон. И каждый раз создатели удивляют новой схемой. В этом году запутанные ходы сложились в «антиковидную» картинку «За здоровую Беларусь».

Надежда Лобановская, управляющая парком развлечений:

Для того, чтобы в этом году у нас получилась эта картинка, работал целый творческий коллектив всего нашего фермерского хозяйства. Мы очень рады молодежи. Молодым людям есть что предложить: это и полоса препятствий, протяженностью около двух километров с достаточно сложными заданиями. Нужны и ловкость, и сила, и уверенность. Это и квест, это и тематические какие-то мероприятия, фотосессии у нас можно проводить. На сегодня мы парк, который готов развлекать всех, начиная от маленьких до взрослых, круглый год. Мы за живое общение. Учитывая, что мы находимся на хуторе, со связью у нас вопрос, как раз наши гости в полной мере смогут отдохнуть.