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Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт

18 сентября 2020 08:27
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Необычный кукурузный лабиринт в Беларуси показали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Приезжают на ферму к Дмитрию не только ради знакомства с милыми обитателями и дегустации молока. Идея парка развлечений родилась буквально в чистом поле.

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Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт -1

Яна Шипко, корреспондент:
Выращивать кукурузу можно не только ради корма. Здесь фантазия фермеров нашла оригинальное решение. На кукурузном поле сотворили затейливый лабиринт.

Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт -3

Кукурузный лабиринт работает уже третий сезон. И каждый раз создатели удивляют новой схемой. В этом году запутанные ходы сложились в «антиковидную» картинку «За здоровую Беларусь».

Надежда Лобановская, управляющая парком развлечений: 
Для того, чтобы в этом году у нас получилась эта картинка, работал целый творческий коллектив всего нашего фермерского хозяйства. Мы очень рады молодежи. Молодым людям есть что предложить: это и полоса препятствий, протяженностью около двух километров с достаточно сложными заданиями. Нужны и ловкость, и сила, и уверенность. Это и квест, это и тематические какие-то мероприятия, фотосессии у нас можно проводить. На сегодня мы парк, который готов развлекать всех, начиная от маленьких до взрослых, круглый год. Мы за живое общение. Учитывая, что мы находимся на хуторе, со связью у нас вопрос, как раз наши гости в полной мере смогут отдохнуть.

Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт -5

Яна Шипко:
Я туда зайду, а со связью вопрос.

Надежда Лобановская:
А это смотря в каком месте, дополнительный квест – найти еще, где берет связь.

Яна Шипко:
Я беру с собой проводника, чтобы было не страшно. 

Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт -7

Сложно удержаться и не попробовать пройтись по необычному лабиринту. Но настоящим приключением агроквест с заданиями по пути становится для детей.

Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт -9

Яна Шипко:
Как я говорила, кот идет за мной по пятам. Кукуруза растет так высоко, что глазом не видно, как пересекаются дорожки, поэтому блуждать можно очень долго.

Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт -11

Очень интересный квест, рекомендую. Я, кстати, выход так и не нашла.

# Достопримечательности Беларуси # Яна Шипко # Места отдыха

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