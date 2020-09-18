Полоса препятствий, протяжённостью около двух километров. Показываем необычный кукурузный лабиринт
Необычный кукурузный лабиринт в Беларуси показали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Приезжают на ферму к Дмитрию не только ради знакомства с милыми обитателями и дегустации молока. Идея парка развлечений родилась буквально в чистом поле.
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Яна Шипко, корреспондент:
Выращивать кукурузу можно не только ради корма. Здесь фантазия фермеров нашла оригинальное решение. На кукурузном поле сотворили затейливый лабиринт.
Кукурузный лабиринт работает уже третий сезон. И каждый раз создатели удивляют новой схемой. В этом году запутанные ходы сложились в «антиковидную» картинку «За здоровую Беларусь».
Надежда Лобановская, управляющая парком развлечений:
Для того, чтобы в этом году у нас получилась эта картинка, работал целый творческий коллектив всего нашего фермерского хозяйства. Мы очень рады молодежи. Молодым людям есть что предложить: это и полоса препятствий, протяженностью около двух километров с достаточно сложными заданиями. Нужны и ловкость, и сила, и уверенность. Это и квест, это и тематические какие-то мероприятия, фотосессии у нас можно проводить. На сегодня мы парк, который готов развлекать всех, начиная от маленьких до взрослых, круглый год. Мы за живое общение. Учитывая, что мы находимся на хуторе, со связью у нас вопрос, как раз наши гости в полной мере смогут отдохнуть.
Яна Шипко:
Я туда зайду, а со связью вопрос.
Надежда Лобановская:
А это смотря в каком месте, дополнительный квест – найти еще, где берет связь.
Яна Шипко:
Я беру с собой проводника, чтобы было не страшно.
Сложно удержаться и не попробовать пройтись по необычному лабиринту. Но настоящим приключением агроквест с заданиями по пути становится для детей.
Яна Шипко:
Как я говорила, кот идет за мной по пятам. Кукуруза растет так высоко, что глазом не видно, как пересекаются дорожки, поэтому блуждать можно очень долго.
Очень интересный квест, рекомендую. Я, кстати, выход так и не нашла.