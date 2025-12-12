Белорусские волейболисты допущены до юношеских международных турниров

Международная федерация волейбола допустила юношеские сборные Беларуси до международных соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены смогут выступать на мировой арене с 1 января 2026 года.

Данное решение соответствует последней рекомендации исполнительного комитета МОК, согласно которой были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов в турнирах по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Теперь наши юниоры смогут соревноваться с национальной символикой, флагом и гимном, без дополнительных проверок. Данное решение касается и россиян. При этом отмечается, что отстранение взрослой сборной остается в силе.