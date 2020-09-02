Прекрасно подходит для работы в упряжи и под седлом. Как появилась белорусская порода лошадей

Как появилась белорусская порода лошадей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Анастасия Кончиц, корреспондент:

Белокрылый аист, величественный зубр и нежный василек – все это известные символы Беларуси. У нашей страны действительно много природных богатств, которые пришли к нам с прошедших времен. Но есть и те, которые человек создал собственными руками. Например, порода лошадей. Об этой особенности нашей страны знают немногие. И тем не менее у белорусов есть своя удивительная и неповторимая порода.

Спортивные лошади имеют ряд характеристик, которые отличают их от других пород. Важно все, вплоть до мельчайшего строения суставов. Белорусскую упряжную спортивной лошадью не назовешь. В свое время ее выводили для другого.

Работа над породой белорусской упряжной началась еще пару веков назад. Основой для нее, кстати, послужили местные крестьянские жеребцы. Обычные, простые, которые тощили плуг и возили телеги. Впрочем, сейчас белорусскую упряжную уже вряд ли можно назвать рабочей лошадкой. В этой породе смешали норовистую кровь самых разных сородичей.

Наталья Сазанович, зоотехник-селекционер племенного конного завода «Заречье»:

Создавались конные заводы, на которых использовались лошади различных пород: упряжные, верховые, тяжеловозные, такие, как упраздайская, шведская, арденская, использовались даже орловские рысаки. Все эти лошади оставили достаточный след в формировании белорусской упряжной породы. Хотя на современном этапе наибольшее влияние, пожалуй, оказывали такие породы лошади, как жемайчу, упраздайская, русский тяжеловоз – их можно отследить уже в современных лошадях.

До 1941 года лошади белорусской упряжной породы назывались ошмянскими. И только в 46-ом году уже им было присвоено название белорусской упряжной породной группы, а уже только в 2000-м году их уже утвердили как белорусскую упряжную породу.

Белорусские лошади получились очень красивые: широкая грудь, крепкие ноги, красивая шея. Такой жеребец сразу привлекает к себе внимание мощью и изяществом. Уникально и то, что в породе можно найти практически все возможные масти. Саврасые, буланые, мышастые, соловые – это только малый перечень расцветок. Те, кто давно занимается лошадьми, признаются, что в гриве «белорусов» порой можно найти необычные косички. Об их возникновении ходит даже забавная легенда.

Наталья Сазанович:

Есть две версии, откуда у лошадей берутся вот такие косички. По одной из версий, это заплетает ласка, когда бегает по лошади, по гриве и плетет такие вот косы. А вторая версия, к которой я больше склоняюсь, где-то попадает грязь, кусочек сена, соломы на гриву и когда лошадь трясет головой, она просто перепутывает эти волосы и образуются такие вот косички.

Белорусская порода – что-то среднее между верховой лошадью и тяжеловозом. Она прекрасно подходит для работы в упряжи и под седлом. Все зависит от того, как обучить коня. Некоторые представители породы могут брать барьеры в полтора метра. Впрочем, от представителей большого конного спорта белорусские лошадки отстали примерно на столетие.

Анастасия Кончиц:

Но неужели белорусская упряжная так отличается от спортивных пород лошадей? Давайте сравним наглядно. Например, с Ганноверской. Высота в холке жеребца белорусской упряжной – около 156 сантиметров. Ее ганноверских собратьев – минимум 158. Косая длина туловища нашей местной лошади – 193 сантиметра. Ее спортивного собрата – 192. А обхват пясти у коней будет отличаться всего на сантиметр. 21 у белорусской упряжной и 22 у ганноверской. Не такие уж большие отличия, правда? Впрочем, дело не в размерах. Скорее, в характере.

Наталья Сазанович:

Белорусская упряжная лошадь отражает все те хорошие качества, которые есть в белорусском народе. Они тоже очень дружелюбные, они человекоориентированные, они всегда готовы пообщаться. Человек заходит в табун, тут же его все окружают, что ты вкусного принес, а почеши меня вот здесь, давай поговорим. Они очень спокойные, уравновешенные в большей массе своей, они легко идут на контакт. «Они очень трудолюбивые, стараются услужить человеку». Чем уникальна белорусская упряжная лошадь

Белорусские лошади, как и все их собратья, свободолюбивы. Они охотно исследуют местность, интересуются новым и неизведанным. Лошади откровенно любопытны. Возможно, поэтому и с человеком ладят прекрасно: стремятся понять, что это за зверь такой. На конеферме жеребят воспитывают с самого детства, приучают к рукам и упряжи. Важно, чтобы в итоге человек чувствовал лошадь, а она – его.

Наталья Сазанович:

Новорожденные жеребята очень по-разному себя ведут, кто-то сразу готов обниматься, целоваться, лезть на ручки. Он сразу интересуется, подходит, обнюхивает, ему все это интересно. Некоторые очень пугливые, и чтобы как-то его там поймать, погладить, нужно заводить в денник, ловить, бегая вокруг кобылы. Когда ты ему объясняешь, вот я тебя почешу, тебе будет приятно, он тогда: «А, ну, да, хорошо, тогда ты можешь меня гладить. А еще вот здесь вот погладь, здесь вот погладь». Есть такие, с которыми вообще сложно, т. е. это длительный процесс приучения, ему нужно объяснять, что человек нестрашный, что он ничего плохого для него не сделает, и это достаточно продолжительное время. Такие, с которыми ничего нельзя было сделать – оповодить, обтянуть, приучить к рукам, – таких лошадей у нас нет. Все постепенно через какой-то промежуток времени они все равно идут в руки.

У нас был даже случай. Жеребчику было уже 3 года, он был такой очень нежный, очень такой впечатлительный, но очень красивый. И вот приехали к нам покупатели и сказали, что хотим вот его. Я говорю: «Но он такой нежный, он пугается всего, там пакетик зашелестел – все, глаза большие, подпрыгивает». – «Все нормально, нас все устраивает». Я говорю: «Я вас предупредила. Вы уже дальше сами». Буквально через неделю звонят: «Все нормально, мы его заездили». Я говорю: «Как? Расскажите». – «А мы каждый день с ним работали, каждый день одевали, седлали. Все, через неделю он ходил уже под седлом». Т. е. та лошадь, которую мы считали у нас на заводе впечатлительной, нежной и очень сложной. Есть и такие случаи.

Характер жеребенка предугадать в общем-то не очень сложно, если внимательно посмотреть на родителей. Если кобыла спокойная, уравновешенная, то чаще всего и жеребенок такой. И то же самое с жеребцом, если две лошади спокойные, то жеребенок будет тоже абсолютно спокойным и невозмутимым.

Сделать лошадь счастливой несложно. Достаточно ее хорошо кормить, чистить, давать возможность для движения и общения. Близость к человеку и сородичам – жизненно важна. В табуне лошади чувствуют себя в безопасности. Даже спят, вопреки распространенному мнению, лежа. Чего бояться? А вот в одиночестве сразу начинают хандрить. К слову, индикатор счастья и здоровья лошадок на ферме измеряют каждый день. «Если потеряет равновесие, она это почувствует и всегда остановится». Почему детям полезно заниматься конным спортом

Анна Калечиц, ветеринарный фельдшер племенного конного завода «Заречье»:

Наши кони, конечно, проходят плановые вакцинации: от гриппа, от бешенства и по надобности от лишая. Каждый день мы осматриваем поголовье, т. е. каждую лошадку индивидуально на предмет того, как она себя чувствует, не могла ли она где-то пораниться. Есть другие плановые мероприятия такие, как, например, маллеинизация, т. е. лошадок проверяют на инфекционные заболевания, и они проходят некоторые оздоровительные программы.

При осмотре, конечно, обращаем внимание на шерстный покров, изначально на его целостность, чтобы лошадка нигде не поранилась, не зацепилась, бывает такое, на выгуле, на пастбище, они любят найти предметы, за которые зацепиться, порезаться и т. д. Смотрим целостность, чтобы он был блестящий. О проблемах со здоровьем лошади, в принципе как и у других животных, говорит его шерстный покров, т. е. он становится тусклым, он легко выпадает, становится ломким. Волос – достаточно тонкий показатель здоровья лошади. Осматриваем, чтобы она не хромала, как лошадка бегает. Хромота – это тоже у лошадей такой весьма специфический нюанс, они тоже любят засунуть ноги, споткнуться и повредить свои конечности.

И, конечно, смотрим, чтобы она не беспокоилась, те же самые колики – это такой самый неприятный нюанс, самая частая причина падежа у лошадей, это как и заворот кишечника. Симптоматика колик в целом – беспокойство со стороны желудочно-кишечного тракта. Приходим, смотрим, чтобы лошадки не беспокоились, не оглядывались на живот, не стучали по нему ногами, не ложились. Если лошадка ведет себя спокойно, кушает, значит, с ней все хорошо. К сожалению, белорусская упряжная сильно недооценена и ее существование сейчас под угрозой. Породу разводят только в девяти хозяйствах Беларуси. Во всей стране осталось чуть больше 250 кобыл, которые могут выносить и родить жеребенка. Критично мало для породы. А ведь эта лошадь действительно уникальна. И про каждую можно рассказать свою неповторимую историю.

Наталья Сазанович:

Это Полянка. Была очень интересная история, как мы придумывали ей кличку. В итоге мы ее назвали Полянка.