«Я беру стеклянную банку и кладу туда будильник». Эффективные способы борьбы с кротами

Середина лета – самое жаркое время для садоводов и огородников. Борьба с вредителями, прополки, поливки, сбор урожая, еще одна головная боль – это кроты, которые доставляют уйму хлопот дачникам. Как с ними бороться? Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – педагог дополнительного образования учреждения образования «Республиканский центр экологии и краеведения», научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории молекулярной генетики и биотехнологии БГУ – Иван Русских. Как бороться с кротами? Иван Русских:

Например, где растут такие мощные растения: яблони, груши и другие деревья, кустарники, кроты наносят минимальный вред. Даже там функция положительная, потому что они перемешивают землю, взрыхляют, а заодно поедают личинок майского жука, которые могут вредить клубнике, другим растениям, они, как раз, приносят большую пользу. На газонах там, где нам важна эстетика или в цветниках, особенно на овощных грядках, особенно в теплицах, где все время влажно, где много еды, там нам крот не желателен. Поскольку крот плохо видит, у него обоняние и слух развиты очень хорошо и на эти две его точки можно бить. Ну, и есть еще третья – его можно просто физически поймать.

На самом деле продаются специальные кротоловки, есть летальные, а есть живоловки. Это чаще всего такая трубка, диаметр совпадает с диаметром хода крота. Нужно раскопать ход, вложить туда эту трубу. Она устроена очень просто: труда и два входа крышечками закрывается. Он не сможет оттуда выбраться, поэтому эту же кротоловку периодически нужно проверять. Если он туда попал и еще не умер, его лучше отвезти хотя бы за километр от своего участка. Если масштабы повреждения кротом участка велики, то придется повторить эту процедуру несколько раз с помощью нескольких кротоловок сразу же.

Можно ничего не покупать, можно просто взять стеклянную банку литровую, закопать чуть-чуть ниже уровня, чем этот ход, он будет ползти, провалится в эту банку в силу того, что она скользкая, он оттуда не сможет выбраться, ее надо будет выкопать. Если крот остался жив, не убивайте его, а просто отвезти его куда-то подальше, где-то к лесу поближе. Он там приживется и все будет хорошо.

В тех местах, где он не должен появляться, создать дискомфортные условия. Он не любит сильных резких запахов, но этот метод работает очень слабо. Он просто забивает свой ход, через который этот запах распространяется и выкапывает еще пять для того, чтобы проветрить свои внутренние жилища.

Звуки, действительно, его отпугивают. И этот метод работает. Есть наиболее распространенные такие методы – это вкапывание металлических прутьев где-то в глубину 1-1,5 м и сверху навешивание всевозможных пластмассовых флюгеров из бутылок, пивные банки или от кока-колы, жестяные банки туда навешиваются, они стукают, гремят, шумят и ему это не нравится. Но практика показывает, что если ему уйти некуда, он, все равно, с этого участка не уйдет. Он будет жить в дискомфорте, но будет здесь питаться.

Есть еще один метод, который я у себя в огороде использую много лет, и он, действительно, работает. Я беру стеклянную банку – 1,5 литра, и кладу туда будильник, завожу несколько таких банок, завожу будильник, который автоматически включается, самый простой, дешевый. Завожу его на разное время и закапываю в землю. Например, у меня проблема в теплице, там очень любит крот ходить. И, соответственно, я по периметру теплицы закапывают пять банок, они звенят в разное время, внутри банки будильник резонирует об стекло. Жестяная банка быстро ржавеет, поэтому она неудобная, но можно взять, например, бутылку из-под минеральной воды, обрезать горлышко, вложить туда будильник и завязать это в полиэтиленовый пакет. Периодически надо выкапывать эти будильники и переставлять время звонка, потому что крот, как и любое живое существо, адаптируется, привыкает к режиму, и шум может их уже не пугать.