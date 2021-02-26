«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк

Природа потихоньку выходит из спячки, а вот в Минском зоопарке многим хвостатым и вовсе не до сна. На часах полдень – время обеда. Какие лакомства предпочитают пушистые четвероногие? Татьяна Ильясова-Кононова, главный зоотехник Минского зоопарка:

Начиная от мяса (говядины) и заканчивая авокадо, семечками и даже минеральной водой. У каждого животного свой график. Если это тигры, львы, то это 8-9 кг мяса в день на кости.

Такому рациону можно позавидовать. Хвостатые дегустаторы не считают калории, позволяют себе абсолютно все. Свежие овощи с доставкой на дом. Бон аппетит, зубрята! Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:

Видите, язык синий. Можете чем хотите кормить. Это самка, самцы в полтора раза крупнее.

Древние бизоны очень прожорливы, поэтому и набирают вес до одной тонны, достигая при этом трех метров в высоту. Чем не могут похвастаться винторогие козлы. Алевтина Тимашкова-Красовская:

Это наш молодой козел, козочка, а там у нас старый, он уже очень старый.

Местные бородачи оказались дружелюбными, но настоящему гостеприимству им все же следует поучиться у соседей – альпаков.

Мы попали в активное многодетное семейство. Шурик, как главный добытчик, сразу учуял еду. Такого ажиотажа мы точно не ждали. Оглянуться не успели, как на гостинцы слетелся весь подряд.

Их становилось больше, а еды все меньше, как тут не паниковать? Выяснилось, что альпаки еще те обжоры, даже наша камера показалась им весьма аппетитной.

В мире животных нужно держать ухо востро. Взмах крыла – и пища наземных скрывается за горизонтом. Пернатые не дремлют. Так мы и очутились на околоводной тропе Свислочи. Алевтина Тимашкова-Красовская:

Лысуха. Она у нас сама прилетела и перезимовала.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Почему нельзя кормить хлебом птиц? Алевтина Тимашкова-Красовская:

Потому что у них в желудках закисает. Лучше кормить геркулесом или морковочкой. Минский зоопарк привлекает не только залетных птиц. Экзотическое разнообразие влюбляет всех без исключения. Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

У нас есть просветительский отдел, который занимается разработкой различных квестов, организацией фестивалей на экологическую тематику, на тему спасения исчезающих животных с планеты Земля.

От рептилий до парнокопытных – свыше двух с половиной тысяч животных из тропических джунглей, глухой тайги, пустынь, степей и гор здесь обрели второй дом. Обслуживание и проживание – по высшему разряду. Мария Кронда, корреспондент:

Добро пожаловать в Египет! Перед вами роскошный представитель семейства верблюдов, а зовут его Саке.

Восточный красавец профессионально строил глазки. Правда, мы так и не поняли, то ли от взаимной симпатии к нам, то ли от разыгравшегося аппетита. Но прощаться с кудрявым интеллигентом было непросто. Он долго провожал нас взглядом.

Весна на пороге, а любовь уже витает в воздухе. В Минском зоопарке все по парам. Милые бранятся, только тешатся. А вот на личном фронте у короля зверей – тишь да гладь.

Из февральских морозов телепортируемся в жаркую Амазонию. В экзотариуме Минска поселилось более восьмидесяти видов фауны Южной Америки: от ящериц до рыб, от крупных черепах до летучих мышей, от ядовитых тарантулов до опасных змей.

Вероника Макаревич:

Все думают, что змеи такие холодные, но они, кстати, очень теплые, мягенькие, приятные, как котики.

Вот Вероника и пригрела змею на шее, но это не самое экстремальное приключение. Мария Кронда:

Это место скрыто от посторонних глаз.

Но беспокоиться было не о чем. Мы оказались в виварии Минского зоопарка, крупнейшего в Беларуси. Проживающие здесь питомцы, не только украшают экспозицию, но и ежегодно участвуют в международных выставках. И тут нам подложили настоящую свинью.

Мы решили, что долго мучить непривыкших к вниманию камер зверьков будет свинством с нашей стороны. Лучше подарим свою ласку тому, кто это по-настоящему оценит. Мария Кронда:

Смертельный номер, такого мы еще не делали ни разу в своей карьере.

Однозначно, ни один релакс не заменит общение с пушистыми обитателями городских джунглей. Хорошего человека они чуют за версту и всегда отвечают взаимностью.

Вероника Макаревич:

Мне кажется, что со зверюшками мы очень похожи. Мария Кронда:

Да, в мире животных хорошо, но нам пора возвращаться к людям.