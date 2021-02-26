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«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк

26 февраля 2021 10:58
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Природа потихоньку выходит из спячки, а вот в Минском зоопарке многим хвостатым и вовсе не до сна. На часах полдень – время обеда. Какие лакомства предпочитают пушистые четвероногие?

Татьяна Ильясова-Кононова, главный зоотехник Минского зоопарка:
Начиная от мяса (говядины) и заканчивая авокадо, семечками и даже минеральной водой. У каждого животного свой график. Если это тигры, львы, то это 8-9 кг мяса в день на кости.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-1

Такому рациону можно позавидовать. Хвостатые дегустаторы не считают калории, позволяют себе абсолютно все. Свежие овощи с доставкой на дом. Бон аппетит, зубрята!

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
Видите, язык синий. Можете чем хотите кормить. Это самка, самцы в полтора раза крупнее.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-3

Древние бизоны очень прожорливы, поэтому и набирают вес до одной тонны, достигая при этом трех метров в высоту. Чем не могут похвастаться винторогие козлы.

Алевтина Тимашкова-Красовская:
Это наш молодой козел, козочка, а там у нас старый, он уже очень старый.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-5

Местные бородачи оказались дружелюбными, но настоящему гостеприимству им все же следует поучиться у соседей – альпаков.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-7

Мы попали в активное многодетное семейство. Шурик, как главный добытчик, сразу учуял еду. Такого ажиотажа мы точно не ждали. Оглянуться не успели, как на гостинцы слетелся весь подряд.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-9

Их становилось больше, а еды все меньше, как тут не паниковать? Выяснилось, что альпаки еще те обжоры, даже наша камера показалась им весьма аппетитной.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-11

В мире животных нужно держать ухо востро. Взмах крыла – и пища наземных скрывается за горизонтом. Пернатые не дремлют. Так мы и очутились на околоводной тропе Свислочи.

Алевтина Тимашкова-Красовская:
Лысуха. Она у нас сама прилетела и перезимовала.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-13

Вероника Макаревич, корреспондент:
Почему нельзя кормить хлебом птиц?

Алевтина Тимашкова-Красовская:
Потому что у них в желудках закисает. Лучше кормить геркулесом или морковочкой.

Минский зоопарк привлекает не только залетных птиц. Экзотическое разнообразие влюбляет всех без исключения.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
У нас есть просветительский отдел, который занимается разработкой различных квестов, организацией фестивалей на экологическую тематику, на тему спасения исчезающих животных с планеты Земля.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-15

От рептилий до парнокопытных – свыше двух с половиной тысяч животных из тропических джунглей, глухой тайги, пустынь, степей и гор здесь обрели второй дом. Обслуживание и проживание – по высшему разряду.

Мария Кронда, корреспондент:
Добро пожаловать в Египет! Перед вами роскошный представитель семейства верблюдов, а зовут его Саке.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-17

Восточный красавец профессионально строил глазки. Правда, мы так и не поняли, то ли от взаимной симпатии к нам, то ли от разыгравшегося аппетита. Но прощаться с кудрявым интеллигентом было непросто. Он долго провожал нас взглядом.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-19

Весна на пороге, а любовь уже витает в воздухе. В Минском зоопарке все по парам. Милые бранятся, только тешатся. А вот на личном фронте у короля зверей – тишь да гладь.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-21

Из февральских морозов телепортируемся в жаркую Амазонию. В экзотариуме Минска поселилось более восьмидесяти видов фауны Южной Америки: от ящериц до рыб, от крупных черепах до летучих мышей, от ядовитых тарантулов до опасных змей. 

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-23

Вероника Макаревич:
Все думают, что змеи такие холодные, но они, кстати, очень теплые, мягенькие, приятные, как котики.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-25

Вот Вероника и пригрела змею на шее, но это не самое экстремальное приключение.

Мария Кронда:
Это место скрыто от посторонних глаз.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-27

Но беспокоиться было не о чем. Мы оказались в виварии Минского зоопарка, крупнейшего в Беларуси. Проживающие здесь питомцы, не только украшают экспозицию, но и ежегодно участвуют в международных выставках. И тут нам подложили настоящую свинью.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-29

Мы решили, что долго мучить непривыкших к вниманию камер зверьков будет свинством с нашей стороны. Лучше подарим свою ласку тому, кто это по-настоящему оценит.

Мария Кронда:
Смертельный номер, такого мы еще не делали ни разу в своей карьере.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-31

Однозначно, ни один релакс не заменит общение с пушистыми обитателями городских джунглей. Хорошего человека они чуют за версту и всегда отвечают взаимностью.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-33

Вероника Макаревич:
Мне кажется, что со зверюшками мы очень похожи.

Мария Кронда:
Да, в мире животных хорошо, но нам пора возвращаться к людям.

«У каждого животного свой график». Экскурсия в Минский зоопарк-35

Вероника Макаревич:
Любите братьев наших меньших!

Мария Кронда:
И берегите природу!

# Зоопарк # Татьяна Ильясова-Кононова # Алевтина Тимашкова-Красовская # Вероника Макаревич # Ирина Климчук # Мария Кронда # Человек и животные

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