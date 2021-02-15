Прямой эфир

«Везём и зерно, и сено, и морковь». Смотрите, как жители Брестской области заботятся о диких животных

15 февраля 2021 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В лютую стужу в Брестской области неравнодушные жители подкармливают диких животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти зимние дни олени, зайцы, лоси и даже птицы нуждаются в особом внимании человека. Выживать им непросто.

«Везём и зерно, и сено, и морковь». Смотрите, как жители Брестской области заботятся о диких животных-1

Особое лакомство, например, для благородных оленей – морковь. Ее доставляют в леса Брестского района прицепом. На этом участке живет почти полсотни особей. Понаблюдать за кормлением можно онлайн – даже в режиме виртуальной реальности.

«Хлеб им просто забивает желудок, как если бы мы детей кормили только конфетами». Какую еду можно давать птицам

«Везём и зерно, и сено, и морковь». Смотрите, как жители Брестской области заботятся о диких животных-4

Владимир Юргель, председатель Брестской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:
Везем и зерно, и сено, и морковь, свекла, капуста – то, что обязательно в течение вообще круглого года. Животное должно получать минеральный подкорм. Вокруг лесных массивов мы оборудуем солонцы, где подкладываем соль. Погодные условия такие экстремальные, так что нужно кормить всех. И птиц, и животных.  

«Везём и зерно, и сено, и морковь». Смотрите, как жители Брестской области заботятся о диких животных-7

Ежегодно общество охотников и рыболов за счет членских взносов закупает благородных оленей и восполняет их популяцию в лесах.  

# Дикие животные # Животные # Владимир Юргель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев
24 января 2021 13:39

Тапки в виде кошек и собак. Хозяева покупают обувь в виде своих питомцев

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси
31 декабря 2020 09:52

«Прихожу, сразу такой рёв поднимают, что хозяйка появилась, довольные, приветствуют». Как выращивают быков в Беларуси

«Сначала когда привезли, они были диковатые, сразу убегали от нас». Как в деревне Лесники поселились олени
17 декабря 2020 10:37

«Сначала когда привезли, они были диковатые, сразу убегали от нас». Как в деревне Лесники поселились олени