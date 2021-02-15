«Везём и зерно, и сено, и морковь». Смотрите, как жители Брестской области заботятся о диких животных

Новости Беларуси. В лютую стужу в Брестской области неравнодушные жители подкармливают диких животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти зимние дни олени, зайцы, лоси и даже птицы нуждаются в особом внимании человека. Выживать им непросто.
Особое лакомство, например, для благородных оленей – морковь. Ее доставляют в леса Брестского района прицепом. На этом участке живет почти полсотни особей. Понаблюдать за кормлением можно онлайн – даже в режиме виртуальной реальности.
«Хлеб им просто забивает желудок, как если бы мы детей кормили только конфетами». Какую еду можно давать птицам
Владимир Юргель, председатель Брестской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:
Везем и зерно, и сено, и морковь, свекла, капуста – то, что обязательно в течение вообще круглого года. Животное должно получать минеральный подкорм. Вокруг лесных массивов мы оборудуем солонцы, где подкладываем соль. Погодные условия такие экстремальные, так что нужно кормить всех. И птиц, и животных.
Ежегодно общество охотников и рыболов за счет членских взносов закупает благородных оленей и восполняет их популяцию в лесах.